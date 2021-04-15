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Sony Xperia 10 III終於加入5G連網 持續強化螢幕與相機體驗

聯合新聞網 / 楊又肇
▲Xperia 10 III
▲Xperia 10 III

針對中階大眾市場使用需求，Sony Mobile此次也同樣宣布推出Xperia 10 III，同時也正式將5G連網功能帶到中階定位手機產品。

與過往設計相同，Xperia 10 III此次依然採用Qualcomm Snapdragon 600系列處理器，而因應此次加入支援5G連網功能，因此選擇使用Snapdragon 690處理器，另外則配置6GB記憶體及128GB儲存容量，電池容量則是4500mAh，但僅支援18W有線快充，同樣未加入支援無線充電

而在此次設計中，Xperia 10 III除了維持使用6吋OLED面板，更加入HDR、Trliluminos Display for mobile技術，讓螢幕顯示色彩、畫面可以更加鮮豔、真實，機身也維持搭載IP65/IP68防水防塵，機身配色則提供帶有水嫩感的黑色、白色、藍色、粉色四款配色。

▲除了維持提供IP65/IP68等級防水防塵設計，Xperia 10 III也終於加入5G連網功能
▲除了維持提供IP65/IP68等級防水防塵設計，Xperia 10 III也終於加入5G連網功能

相機方面，視訊鏡頭一樣搭載800萬畫素規格，背後主相機則分別配置800萬畫素、16mm焦段的超廣角鏡頭，以及1200萬畫素、27mm焦段的廣角鏡頭，搭配800萬畫素、54mm焦段的長教鏡頭。至於相機功能則分別支援場景識別模式，以及可自動拉高快門的寵物拍攝模式，另外也對應自動曝光10fps連拍、低光拍攝、背光臉部清晰拍攝 (開啟HDR)等拍攝效果。

▲相機配置
▲相機配置

另外在聲音體驗部分，Xperia 10 III也支援Hi-Res Audio、DSEE Ultimate數位音訊解碼，並且保留3.5mm耳機孔。

上市時間

依照Sony Mobile說明，Xperia 10 III預計將於2021年初夏於台灣市場推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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