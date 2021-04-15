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依舊定位「Compact」 使用體驗等同旗艦手機的Sony Xperia 5 III揭曉

聯合新聞網 / 楊又肇
▲Xperia 5 III
▲Xperia 5 III

除了公布Xperia 1 III相關細節，Sony Mobile此次也同步宣佈推出定位在「Compact」機種的Xperia 5 III。

維持過往Xperia 1、Xperia 5均為旗艦手機的設定，因此Xperia 5 III也採用Qualcomm Snapdragon 888處理器，相機模組等多數設計也與Xperia 1 III相同。

由於定位在「Compact」機種，因此Xperia 5 III一樣採用相對較小的6吋設計，並且維持採用Full HD+解析度，以及對應120Hz畫面更新率的OLED螢幕，前後也分別採用康寧Gorilla Glass Vitus與Gorilla Glass 6強化玻璃保護，而機身配色也相對採用較活潑設計，分別提供亮面材質設計的黑色、綠色與粉色，邊框也採圓弧設計，整體上與Xperia 1 III採霧面材質、平角邊框設計恰好相反。

而硬體規格方面，Xperia 5 III僅提供8GB記憶體與256GB儲存容量規格，而電池容量則維持4500mAh，一樣支援30W有線快充，但未加入無線充電功能，機身也維持搭載IP65/IP68規格防水防塵，以及3.5mm耳機孔設計，機身右側一樣搭載與螢幕辨識器整合的電源按鍵，以及可呼叫Google Assistant數位助理服務的獨立按鍵，並且維持搭載獨立相機快門按鍵。

相機方面，雖然維持與Xperia 1 III相同相機鏡頭配置，同時也具備蔡司合作的T*鍍模技術，但是少了iTOF鏡頭，拍攝功能部分也少了即時眼部追蹤對焦，主要拍攝功能則與Xperia 1 III大同小異，視訊鏡頭一樣維持800萬畫素規格。

相比Xperia 1 III重量為186公克，Xperia 5 III重量降低為168公克，尺寸也相對較為輕巧。

上市時間

依照Sony Mobile說明，Xperia 5 III預計將於2021年初夏於台灣市場推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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