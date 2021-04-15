快還要再快！Sony Xperia 1 III加入4K HDR 120Hz畫面更新率、可變焦段的潛望式長焦鏡頭

相較去年推出的Xperia 1 II，Sony Mobile今年宣布更新的旗艦手機Xperia 1 III (Mark III)同樣也是追求「速度」 (Speed)上的使用感受，因此在去年推出Xperia 1 II已經很快的基礎上，分別針對螢幕、相機與聲音體驗再次做了不少升級。

全球第一款採用支援120Hz畫面更新率、4K HDR OLED螢幕設計的手機

依照Sony Mobile說明，Xperia 1 III同樣維持6.5吋、4K HDR的OLED螢幕，同樣對應CineAlta創作者專業模式，並且在出廠前即完成色差校正，此次則比照去年推出的Xperia 5 II加入120Hz畫面更新率，同時也對應240Hz Motion Blur的觸控反應表現，成為全球第一款採用支援120Hz畫面更新率、4K HDR OLED螢幕設計的手機。

▲Xperia 1 III與此次同步推出的Xperia 5 III

而機身一樣維持採用20:9顯示比例的Cinema Display螢幕設計，並且維持搭配800萬畫素視訊鏡頭，機身也維持先前Xperia 1 II平角邊框、整合指紋辨識的電源按鍵，但機身背蓋改霧面玻璃材質，分別提供黑色、灰色與紫色三款配色，因為採用霧面質感設計，實際呈現色調相對低調一些。

至於右側額外增加一組對應呼叫Google Assistant的獨立按鍵，維持搭載的獨立相機快門按鍵則額外加上防滑紋路設計，同時機身也對應IP65/IP68等級防水防塵，正面螢幕採用康寧Gorilla Glass Vitus作為保護，背面則採用Gorilla Glass 6強化玻璃披覆。

▲此次在Xperia 1 III獨立快門按鍵增加的止滑紋路

硬體規格方面，Xperia 1 III採用Qualcomm Snapdragon 888處理器，搭配12GB記憶體，以及256GB或512GB儲存容量，電池容量則為4500mAh，支援30W有線快充，可在30分鐘內充滿50%電量，同時手機也支援無線充電，以及此次新增加的反向無線充電功能。

無線網路連接部分，則對應Wi-Fi 6E，以及6GHz以下頻段的5G連網功能，而毫米波連接功能則會依照各地區使用需求而意，台灣市場僅會提供支援6GHz以下頻段版本。

▲Xperia 1 III

相機新增兩種長焦鏡頭使用模式、讓使用者更容易捕捉預想拍攝畫面

背面主相機依然導入α相機技術，三組鏡頭均維持1200萬畫素設計，並且都加入Dual PD雙相位對焦功能、Exmor RS for mobile感光元件，另外也支援即時眼部對焦、針對特定被攝目標持續對焦，以及與蔡司合作的T*鍍膜技術，在長焦鏡頭更採用可切換70mm、105mm焦段設計，讓使用者能對應更長變焦拍攝距離。

▲Xperia 1 III相機搭載的即時眼部自動對焦，以及即時持續追蹤對焦功能

依照Sony Mobile說明，此次主相機的鏡頭設計理念，依然是採用α相機的「大三元」鏡頭組設計，並且在使用者拍攝過程感受「更換鏡頭」的操作體驗，三組鏡頭具體規格分別如下：

．超廣角鏡頭：16mm焦段、f/2.2光圈、1/2.6吋感光元件

．廣角鏡頭：24mm焦段、f/1.7光圈、1/1.7吋感光元件、OIS光學防震

．iTOF鏡頭：用於輔助對焦，三組鏡頭都能配合使用

．潛望式望遠變焦鏡頭：可在70mm、105mm之間切換 (其他焦段則以70mm焦段進行數位放大)，對應f/2.3、f/2.8光圈、1/2.9吋感光元件、OIS光學防震

▲依然採用α相機的「大三元」鏡頭組設計

其中，70mm焦段主要用於人像拍攝，105mm焦段則會用於拍攝遠方被攝目標，由於受限手機內部空間狹窄，因此雖然被稱為變焦鏡頭，實際上與一般相機採用變焦設計使用理念不同，而是透過兩組鏡片在相同光軸上的兩個位置之間切換，因此比較貼切的說法是可讓使用者「切換」70mm或105mm焦段使用模式，但在其他如71mm、75mm焦段部分，則會以70mm焦段進行數位變焦達成拍攝目的，至於透過105mm進行數位變焦，最高則可達300mm焦段。

▲可在70mm、105mm之間切換的長焦鏡頭

在高倍數位變焦過程中，系統會透過補差點與人工智慧校正方式，使數位放大後的影像可以維持邊緣銳利感覺，因此相較多數手機在高倍數位變焦後裁切拍攝影像會變糊、格放等情況，Xperia 1 III可藉由人工智慧實現超解析縮放效果。

至於此次拍攝功能一樣對應每秒20張連拍，同時每秒取樣3張計算的話，最高可在每秒取樣達60張，藉此確保使用者隨手拍攝可順利捕捉所想留下畫面。而此次也透過iTOF鏡頭進行輔助對焦，透過點按螢幕上的被攝物體即可立即進行追焦，另外也配合Bionz for mobile影像技術提升低光環境拍攝亮度，並且進行雜訊去除處理，即便在昏暗光線環境也能順利拍攝清晰明亮影像。

此次相機功能另一個改變，則是將原本相機app與Photo Pro app整合，除了可在Photo Pro app中選擇P/S/M、Auto拍攝模式，更可額外透過Basic模式切換至原本相機App介面，同時僅在Basic模式提供手機直向持握時的拍攝介面，以及觸控快門與自拍功能，夜拍功能依然會由系統自動判斷調整，並且維持全時HDR拍攝效果。至於在新版Photo Pro app部分，則是在Auto模式加入更多設定參數，但拍攝介面依然會維持橫向介面設計。

▲新版Photo Pro app將整合原本的相機app

另外，在錄影功能部分，則會在既有SteadyShot技術上，增加名為SteadyShot with FlawlessEye的演算法，藉此讓錄影畫面可以更為穩定。

而先前可藉由有線連接α相機，讓手機可當作監控螢幕使用的設計，此次也增加以USB-C to USB-C連接線串連手機與相機，藉此增加使用便利性。不過，目前Sony僅透露先開放ZV-1機種使用，但預期也會開放α相機系列機種使用。

聲音體驗也大幅提升，強化空間音感表現

相比去年推出的Xperia 1 II，由於此次採用處理器佔用空間縮減，因此讓手機內部可利用空間增加，使得Xperia 1 III在頂端擴音喇叭腔體容積增加，讓整體音量輸出增加40%，並且提高重低音表現，同時去年就加入的360 Reality Audio音效技術，目前也能直接透過手機內建擴音喇叭呈現 (但使用音樂服務也必須支援360 Reality Audio音效技術)。

▲除了提高音量輸出表現，更加入360 Reality Audio音效技術

其他聲音體驗部分，Xperia 1 III依然保留3.5mm耳機孔、支援DSEE Ultimate數位音訊放大技術，另外也同樣與Sony Music合作調教聲音呈現效果，並且對應Dolby ATMOS全景聲技術。此次更額外加入360 Spatial Sound 360空間模擬音效功能，在聆聽MP3數位音樂、Spotify或YouTube Music等串流音樂內容時，同樣可透過一般耳機獲得空間音效聆聽感受。

強化遊戲體驗

此次針對手機遊戲使用體驗強化部分，主要包含採用支援120Hz畫面更新率的螢幕設計，並且可透過更高觸控反應率提升操作速度，而配合啟用遊戲增強器 (Game Enhancer)分別可啟動L-y Raiser背景增強顯示功能、可調整遊戲中各項聲音的等化器，以及加強麥克風收音效果，讓使用者在遊玩手機遊戲過程能有不少輔助便利性。

其他設計功能，還包含延續先前機種採用的石墨烯材質散熱設計，以及可在遊戲過程直接透過有線形式對手機供電，但會暫停對電池充電，避免長時間充電影響手機電池使用壽命，同時也能降低充電過程讓手機產生熱能，藉此避免手機因熱度增加影響情況運作效能。

另外，在開啟遊戲增強器情況下，此次最高可對應120fps規格的畫面錄影功能，同時藉由持續將螢幕顯示畫面寫入記憶體暫存的30秒回放預錄 (Rewind Time record)設計，一旦使用者按下錄影按鍵，系統就會自動紀錄30秒前的螢幕畫面，並且將其他暫存畫面從記憶體暫存中移除，讓使用者能方便保留特定的手機遊戲遊玩畫面，例如破關的瞬間、連續擊倒多名敵人的當下。

上市時間

依照Sony Mobile說明，Xperia 1 III預計將於2021年初夏於台灣市場推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》