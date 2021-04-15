Android Auto無法連接充飽電的手機 更新6.3版後有解嗎？

Android Auto 自 2019 年秋季開始，就有使用者抱怨當 Android 智慧手機在滿電的狀態時，就無法連接 Android Auto、會自動斷線，這問題已經成為 Android Auto 使用者長期以來的惡夢。儘管 Google 曾進行調查，但最終並沒有公布詳細的原因，而根據外媒最新報導， Google 最新釋出的 Android Auto 6.3 更新仍然還沒解決這項問題。

圖片及資料來源：autoevolution

日前 Google 釋出 Android Auto 6.3 更新，開放第三方應用程式加入 Android Auto 系統，未來 Android Auto 將獲得充電、停車等應用程式支援，同時也修復了一些 Android Auto 的老問題。

然而據外媒《AutoEvolution》報導，這次版本更新所修復的 Bug 錯誤中，並沒有改善 Android Auto 自動斷線問題，甚至還有使用者聲稱自動斷線比之前更嚴重，據說當電池電量達到 85% 時，Android Auto 就會當機，還有部分使用者在 Google 討論區抱怨每隔幾分鐘就會自動斷線。

從技術上講，避免這項錯誤的方法是利用藍牙或無線方式連接到汽車，但這只有在車載娛樂主機本身支援無線或藍牙的情況下才有可能。否則，如果使用連接線時，引擎啟動就會自動為手機充電。

對於使用連接線接上車載娛樂主機，又不希望 Android Auto 會自動斷線的話，外媒《AutoEvolution》表示有部分使用者特別將手機電量保持在低電量狀態，這樣一來就能開車同時幫手機充電，也能一邊使用 Android Auto，就能爭取到更多的 Android Auto 連線時間。

不過，這種方法都只是暫時性，並不能一勞永逸。如果想不受到自動斷線困擾，只能冀望 Google 能在下一版的 Android Auto 6.4 系統更新時，真正把問題修復完成。

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《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》