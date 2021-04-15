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Android Auto無法連接充飽電的手機 更新6.3版後有解嗎？

聯合新聞網 / 三嘻行動哇 Yipee!
圖片及資料來源：autoevolution
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Android Auto 自 2019 年秋季開始，就有使用者抱怨當 Android 智慧手機在滿電的狀態時，就無法連接 Android Auto、會自動斷線，這問題已經成為 Android Auto 使用者長期以來的惡夢。儘管 Google 曾進行調查，但最終並沒有公布詳細的原因，而根據外媒最新報導， Google 最新釋出的 Android Auto 6.3 更新仍然還沒解決這項問題。

圖片及資料來源：autoevolution
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日前 Google 釋出 Android Auto 6.3 更新，開放第三方應用程式加入 Android Auto 系統，未來 Android Auto 將獲得充電、停車等應用程式支援，同時也修復了一些 Android Auto 的老問題。

然而據外媒《AutoEvolution》報導，這次版本更新所修復的 Bug 錯誤中，並沒有改善 Android Auto 自動斷線問題，甚至還有使用者聲稱自動斷線比之前更嚴重，據說當電池電量達到 85% 時，Android Auto 就會當機，還有部分使用者在 Google 討論區抱怨每隔幾分鐘就會自動斷線。

從技術上講，避免這項錯誤的方法是利用藍牙或無線方式連接到汽車，但這只有在車載娛樂主機本身支援無線或藍牙的情況下才有可能。否則，如果使用連接線時，引擎啟動就會自動為手機充電。

對於使用連接線接上車載娛樂主機，又不希望 Android Auto 會自動斷線的話，外媒《AutoEvolution》表示有部分使用者特別將手機電量保持在低電量狀態，這樣一來就能開車同時幫手機充電，也能一邊使用 Android Auto，就能爭取到更多的 Android Auto 連線時間。

不過，這種方法都只是暫時性，並不能一勞永逸。如果想不受到自動斷線困擾，只能冀望 Google 能在下一版的 Android Auto 6.4 系統更新時，真正把問題修復完成。

圖片及資料來源：autoevolution

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

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