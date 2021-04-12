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三星S21 FE渲染圖曝光！有望成「最高CP值」旗艦機

聯合新聞網 / 綜合報導
三星S21 FE渲染圖曝光。圖／取自新浪
三星S21 FE渲染圖曝光。圖／取自新浪

Samsung的S系列相當知名，但價格也較高，另外S系列還有FE產品，相對而言是性價比較高的選擇，爆料者指出，Samsung將在近期推出全新的S21 FE機型，近日已有網友貼出高清的外觀渲染圖，有望成為市場上最具性價比的Snapdragon888旗艦之一。

根據《新浪》報導指出，近日國外網站上有爆料者貼出S21 FE高清渲染圖，全新的Galaxy S21 FE 5G版機型基本延續了前作Galaxy S21的外觀設計思路，同樣採用的是一塊6.4英吋挖孔直屏，前置鏡頭開孔位於屏幕頂部中間位置，背部後置三攝相機模組，且同樣採用S21系列的佈局風格。

報導指出，S21 FE依舊將使用金屬邊框，後蓋則為磨砂質感，總體上與S21的區別不大。

爆料人也指出，全新的S21 FE 5G版的屏幕解像度1080 x 2400，支援HDR10+，考慮到S20 FE搭載的是前旗艦處理器Snapdragon865，因此S21 FE很有可能搭載的是Snapdragon888、Snapdragon870或者自家的Eyxnos 2100。該機的尺寸尺寸為155.7 x 74.5 x 7.9mm，支援IP68防水。

據了解，全新的SamsungGalaxy S21 FE 5G版將延續去年S20 FE的定價策略，不出意外的話有望成為市場上最具性價比的Snapdragon888旗艦之一。

三星S21 FE渲染圖曝光。圖／取自新浪
三星S21 FE渲染圖曝光。圖／取自新浪

Samsung Galaxy S21 5G

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