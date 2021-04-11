Google證實今年將推出Pixel 5a 5G版本 但僅在美國與日本市場銷售

依照Google稍早回應說法，確定將會在今年稍晚時候於美國及日本市場推出Pixel 5a 5G版本。

不過，Google方面並未透露Pixel 5a 5G版本具體硬體細節，以及預計上市時間，預期至少會在Google I/O 2021期間才會有更進一步消息。

在此之前，不少消息指稱因為今年晶片短缺問題，Google有可能取消推出硬體簡化設計的Pixel 5a，進而將重心聚焦在下半年準備推出的Pixel 6。而Google此次做出回應，不僅證實將會推出Pixel 5a 5G版本，同時也確認新機僅在美國及日本市場推出。

若Pixel 5a 5G版本未計畫擴大於全球市場推出，意味去年推出的Pixel 4a及Pixel 4a 5G版本仍可能在全球市場維持銷售，並且將以Pixel 4a繼續對應尚未開放5G網路服務市場需求。

另外，在收購Fitbit之後，Google也準備推出Pixel品牌手錶裝置，可能準備將以Pixel Watch為稱，預期也會在今年內問世。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》