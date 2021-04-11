藉由收購Craze取得技術 Snapchat未來也會加入照片導購機制

消息指稱，Snap計畫在Snapchat服務加入導購服務，當使用者將照片上傳至Snapchat服務分享時，系統就會自動識別照片中的穿搭衣物，並且提供推薦導購連結，讓觀看照片的使用者能透過合作商店購買商品。

此項技術可能源自Snap去年秋季收購提供Screenshop服務的Craze有關，Screenshop服務提供識別上傳圖像中的衣物、家具，讓使用者能快速找到網路上相同或相似商品的功能，藉此加快商品導購效率。

而消息人士表示，Snap最快會在今年5月下旬公布此項功能，並且將開始對外進行導購合作。

依照說明，此項功能將會整合在Snapchat的Memory功能內，讓使用者能在檢視過程中透過影像識別方式，讓系統自動找出相同或相似商品，並且導引使用者至合作線上商場消費。

由於蘋果與Google兩大智慧型手機作業系統平台業者都著手大幅調整隱私政策，使得過往使用Cookie等追蹤用戶瀏覽行為的廣告效益將受到影響，因此也讓不少App業者開始構思廣告曝光以外的營收模式，藉由直接轉換使用者瀏覽行為，並且形成實質消費結果的方式，顯然成為越來越多業者嘗試方向。

不過，相較過往僅以內容曝光即可將流量轉換為實質收益的情況，透過導購等方式轉換營收的作法，實際上也會面臨不少挑戰，例如使用者從瀏覽到實際下單消費的過程中，降低使用者產生購物行為的影響因素其實很多，因此業者也必須構思更多方式吸引消費者購物。

類似作法，其實包含Facebook、YouTube也早已開始測試類似導購機制，讓使用者能在瀏覽內容過程中產生購物行為，而中國地區包含抖音在內直播服務也在很早前就已經開始推行導購機制，藉此爭取廣告以外營收機會。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》