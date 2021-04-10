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具備UWB定位功能 三星接續推出標籤配件Galaxy SmartTag+

聯合新聞網 / 楊又肇

三星在1月時配合Galaxy S21系列推出藍牙定位配件Galaxy SmartTag後，稍早又接續推出包含UWB (超寬頻)技術規格的Galaxy SmartTag+。

相較先前推出版本，此次推出的Galaxy SmartTag+額外加入UWB定位功能，讓使用者能配合同樣具備UWB功能的Galaxy系列手機更快找到Galaxy SmartTag+，另外也能配合手機的相機功能，讓使用者能透過擴增實境方式確認Galaxy SmartTag+所在位置。

至於外觀設計，Galaxy SmartTag+與先前推出的Galaxy SmartTag維持相同設計，但標籤上標示文字會有不同，同時配色也減少為黑色與米色兩種，不像Galaxy SmartTag提供粉、綠、米、黑四種選擇。

而在設計中，Galaxy SmartTag+一樣提供實體按鍵與蜂鳴器功能，並且可配合三星手機搭載的SmartTag Find App進行定位，同時也能透過手機端操作讓Galaxy SmartTag+發出聲響，反向操作則可透過Galaxy SmartTag+讓遺失手機主動方出聲響，方便使用者尋找。

另外，與Galaxy SmartTag+也能透過藍牙定位連接方式，配合鄰近同樣具備藍牙連接功能裝置進行定位，藉此確認實際所在位置，即使不具備網路連接功能，依然可以順利確認物品可能遺失地點。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

擴增實境 三星

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