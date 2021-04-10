「Samsung iTest」體驗網站悄悄現身 讓iPhone用戶感受三星手機功能特色

除了宣布推出搭載UWB超寬頻技術的Galaxy SmartTag+，三星也悄悄地推出一個名為「Samsung iTest」的體驗網站，讓iPhone使用者掃描QR Code之後，即可直接在手機上感受使用三星手機，以及Android作業系統、OneUI操作介面功能。

透過「Samsung iTest」體驗網站，使用者可以體驗包含三星Galaxy應用服務、線上軟體市集、電話及簡訊等功能，甚至會透過模擬來電聽取三星手機特色介紹，另外也會透過YouTuber暨攝影師身分的Logan Dodds提供相機使用教學，並且介紹三星手機相機特色。

其他體驗部分，還包含可感受三星相關周邊配件，以及健康應用功能，並且知曉可透過設定打造哪些客製化項目。

過去以來，三星持續藉由不同行銷手法吸引iPhone用戶跳槽，甚至也透過簡化手機資料移轉功能，讓使用者更願意將手上手機更換為三星手機。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》