消息指稱三星有意與Olympus合作 強化Galaxy系列相機拍攝效果

相關消息指稱,三星將與Olympus攜手合作,預計在今年準備推出的Galaxy Z Fold 3加入採用Olympus鏡頭技術設計,並且可能推出特別版機種。另一方面,三星也可能將Olympus鏡頭技術應用在明年計畫推出的Galaxy S22 Ultra,意味與Olympus將會維持多年合作。

如同華為與徠卡合作,HMD Global、Sony、vivo則與蔡司合作,而一加則是宣布與哈蘇合作鏡頭設計,就連LG最終無法順利進入市場銷售的V70也選擇與南韓鏡頭業者Samyang合作,藉此讓手機相機拍攝效果能進一步提升,同時也能創造更大話題,三星若與Olympus達成協議,將Olympus旗下鏡頭技術應用在高階旗艦手機產品,顯然是採用相同市場策略。

不過,目前Olympus去年已經將數位相機事業群轉為全資子公司,並且更名為OM數位解決方案 (OM Digital Solutions),更由日本產業合作夥伴收購其多數股權持有,因此三星此次傳出與Olympus合作,理論上應該是與日本產業合作夥伴達成協議,並且使用Olympus品牌,但也有可能採用Olympus原本持有ZUIKO (瑞光)鏡頭品牌名稱。

目前不確定三星此相合作是否為真,但在三星確認今年下半年不會推出新款Galaxy Note系列之後,不少市場看法認為三星準備擴大Galaxy Z Fold系列機種發展策略,或許藉由與Olympus合作強化相機設計,將會增加更大話題宣傳效益,甚至也可能讓明年計畫推出的Galaxy S22 Ultra相機拍攝效果可再次提升。

Ok this could be huge!



With the Note lineup out this year, Samsung is going big with the Fold 3.



Heard about this very briefly, Samsung might be jumping on the latest trend of partnering with a camera brand. We might see this possibly happen on a special edition Fold.