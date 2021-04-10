去年iPhone用戶購買App平均花費3,957元？你有達標嗎

根據數據調查公司 Sensor Tower 進行的新研究，2020 年 iPhone 用戶在高級應用和應用內購買上的平均支出比前一年增加了 38%，在美國每部 iPhone 的平均總支出達到 $138 美元 (約 $3,957 台幣)。

根據 Sensor Tower Store Intelligence 的數據，2020 年是 App Store 支出創紀錄的一年，每個 iPhone 用戶的支出超過了以往任何時候。雖然 2016 年 App Store 銷售額成長了 42%，但 2020 年 38% 的成長幅度大大超過了 2018 年至 2019 年 27% 的同比增幅，當時從 $79 美元上升到 $100 美元。

這包括應用內購買和高級應用的支出，但不包括亞馬遜等商務應用，Uber 等乘車服務，或其他不由 App Store 直接處理購買的應用。

特別是 2020 年，行動遊戲的每台設備支出出現了爆發式成長，從 2019 年的 $53.8美元躍升至 $76.8 美元，同比成長 43%。行動遊戲支出的最大來源是益智類游戲，其中包括《糖果傳奇 (Candy Crush Saga)》和《夢幻花園 (Gardenscapes)》等遊戲。

除了行動遊戲，娛樂類的每部 iPhone 支出也蓬勃發展，達到 $10.20 美元，比 2019 年的 $8.10 美元成長了 26%。

每部 iPhone 的消費者支出的這種大幅成長反映了全球的整體趨勢，去年消費者在全球健康危機期間轉向他們的行動設備，因此整體支出增加。在美國，消費者在每部 iPhone 上的平均應用支出每年都有明顯成長，至少成長 20%，但這種趨勢是否會持續到 2021 年還有待觀察。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》