HMD Global推出Nokia X20在內六款新機 採全新手機命名方式

如先前說法，HMD Global在此次一口氣公布的六款新手機採用全新命名方式，分別推出Nokia X20、Nokia X10、Nokia G20、Nokia G10、Nokia C20與Nokia C10，不再使用過往以數字搭配小數點後數字的命名方式。

打造全新虛擬電信服務HMD Mobile

依照HMD Global說明，新命名方式將依照手機等級區分X系列、G系列與C系列，並且搭配數字區隔硬體規格差異，藉此讓消費市場更容易識別產品定位，同時也更容易讓銷售通路更容易宣傳產品特色。

同時，為了讓此次推出新機有更大吸引魅力，HMD Global更以去年推出的虛擬電信 (MVNO)服務HMD Connect為基礎，打造全新虛擬電信服務HMD Mobile，而新版服務將會從4月開始先在英國地區推行，接下來也會在全球地區提供使用。

Nokia X20、Nokia X10

此次推出的Nokia X20、Nokia X10，均搭載Qualcomm Snapdragon 480處理器，同時也是Qualcomm第一款對應5G連網功能的Snapdragon 400系列處理器，螢幕則均搭載6.67吋、Full HD+解析度的開孔設計規格，另外則搭載4470mAh電池容量與3.5mm耳機孔。

兩者差異在於Nokia X20搭載6GB或8GB記憶體，以及128GB儲存容量，主相機規格則搭載6400萬畫素廣角鏡頭、500萬畫素超廣角鏡頭，以及各為200萬畫素規格的微距鏡頭與景深鏡頭，Nokia X10則提供4GB或6GB記憶體，以及64GB或128GB儲存容量，主相機規格則將廣角鏡頭改為4800萬畫素，其餘則與Nokia X20相同。

▲左：Nokia X20，右：Nokia X10

Nokia G20、Nokia G10

而Nokia G20與Nokia G10則均搭載6.5吋、解析度為HD+的螢幕，配置5050mAh電池電量，標榜最長可對應三天待機使用時間，前者搭載聯發科Helio G35處理器，配置4GB記憶體，以及64GB或128GB儲存容量，主相機則搭載4800萬畫素廣角鏡頭、500萬畫素超廣角鏡頭，以及各為200萬畫素規格的微距鏡頭與景深鏡頭，而後者則搭載Helio G25處理器，分別提供3GB或4GB記憶體，儲存容量則區分32GB或64GB，主相機規格則換上1300萬畫素廣角鏡頭，並且移除超廣角鏡頭。

▲左：Nokia G20，右：Nokia G10

Nokia C20、Nokia C10

至於定位入門的Nokia C20與Nokia C10，本身則是採Android Go手機形式設計，兩者均搭載展訊 (Unisoc)處理器，以及解析度為1600 x 720的6.5吋螢幕，並且配置3000mAh電池容量，以及500萬畫素主相機鏡頭。兩者差異主要在於處理器規格，其中Nokia C20採用運作時脈達1.6GHz的八核心處理器，而Nokia C10僅採用四核心設計。

▲左：Nokia C20，右：Nokia C10

建議售價部分，Nokia X20將以349歐元起跳價格於5月上市，而Nokia X10則會以309歐元起跳價格在稍晚時候推出。而Nokia G20與Nokia G10則分別將以159歐元、139歐元起跳價格銷售，至於Nokia C20與Nokia C10建議售價則分別為89歐元、75歐元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》