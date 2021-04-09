LG Rollable、V70可能胎死腹中…實機外觀與規格曝光

隨著LG宣布將在今年7月結束手機業務發展，原訂今年推出的卷軸式手機LG Rollable，以及傳聞代號「Rainbow」的LG V70也就無緣進入市場銷售。而相關檢測文件內容除了顯示LG Rollable實機外觀，更確認此款卷軸式手機型號為「LM-R910N」，更透露LG V70原本確定與南韓鏡頭廠商SAMYANG合作，並且加入光圈可變設計。

從檢測內容顯示，LG Rollable在一般情況下與常見手機沒有差異，但在左右拉開時則可當作平板裝置使用。另外，相關資料也顯示此款手機並非採用Qualcomm Snapdragon 888處理器，有可能是考量卷軸式機構設計沒有足夠散熱空間，因此採用運作熱度相對較低的處理器規格。

而相比LG Rollable的規格數據較少，代號「Rainbow」的LG V70反而有較多規格數據曝光。

從相關數據顯示，LG V70將採用Qualcomm Snapdragon 888處理器，搭配解析度為1644 x 3840、支援120Hz畫面更新率，並且對應1300 nits最高亮度與P3廣色域顯示的6.5吋AMOLED螢幕。

其他則搭配12GB或16GB記憶體，以及採256GB或512GB儲存容量的UFS 3.1元件，另外也支援記憶卡擴充儲存容量，電池則採用4300mAh、支援45W快充及25W無線快充，另外也提供5W反向無線充電功能，機身更保留3.5mm耳機孔，聲音部分則搭載ESS ES9219獨立數位音訊放大晶片。

鏡頭部分則搭載1/1.28吋、26mm焦段且支援光圈可變設計的5000萬畫素廣角鏡頭，以及1/2.55吋、52mm焦段、兩倍光學變焦的1200萬畫素長焦鏡頭，搭配1/1.7吋、130mm焦段、五倍光學變焦的6400萬畫素長焦鏡頭，以及1/1.2吋、13mm焦段、4800萬畫素的超廣角鏡頭，另外也搭配一組用於對焦輔助的ToF元件，視訊鏡頭則採1/2.65吋、22mm焦段與4000萬畫素規格，同時LG原本更計畫與南韓鏡頭廠商SAMYANG合作相機鏡頭鏡片設計。

不過，隨著LG確定從今年7月之後結束手機業務發展，LG Rollable及V70顯然都沒有機會進入市場銷售，但或許未來仍有可能透過授權等方式推出市售商品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》