Galaxy S21 Ultra 5G及Galaxy Z系列 掀起手機拍片新革命

三星攜五位新銳導演以旗艦級手機拍日常大片

神攝手選拔賽正式開拍 下一位三星年度攝影師就是你

全球消費性電子領導品牌三星電子，持續以卓越的智慧型手機相機技術引領市場，提供超越極限的攝影體驗。此次，三星特邀五位新銳導演接力拍片，以顏社歌手春艷的嘻哈創作「深呼吸」為題，結合Galaxy S21 Ultra 5G強大的相機功能及Galaxy Z系列的創新摺疊體驗，打破大眾對手機攝影的想像。Galaxy系列專業相機鏡頭跳脫器材限制，隨手便可捕捉精彩畫面，輕鬆感受不平常的日常。三星更廣邀星粉一同共襄盛舉，即日起只要使用Galaxy系列手機拍攝15秒影音短片，便有機會成為三星的年度特約攝影師，下一個攝影界新星就是你！

五大導演引領手機拍片新革命 隨手拍出日常精彩

三星旗艦手機系列持續以「手機界的單眼」形象深植人心，而今年推出的Galaxy S21 Ultra 5G更將智慧型手機的相機功能推升至嶄新高度，專業級的攝影功能令五位導演驚嘆不已外，更讓他們於拍攝過程中無往不利，輕鬆以手機鏡頭訴說動人故事，傳達對攝影的熱情：

●金馬獎多項入圍電影導演許智彥：城市中來回移動的車輛及光影，正是專屬台北夜生活的動感。許智彥導演表示過往的車拍經驗，經常受限於器材而難以完成，但透過「超穩定動態攝影」功能，便能以自拍棒取代專業的搖臂器材，兩個人即可完成一個團隊的車拍工作，既省時又省力。許智彥導演也分享道：「超穩定動態攝影使我們能獲得連續性的畫面，即使是難以控制的車拍也不需間斷拍攝，提升整體效率。」

●《浪子回頭》金曲獎鍍金導演殷振豪：街邊的燈光明暗交錯，暗夜中的阿公阿嬤穿著潮服伺機而行，嘻哈將不再是年輕人的專利。熟悉三星相機功能的殷振豪導演，本次透過「直播錄影模式」同時捕捉阿公阿嬤的動作神情，省去雙機跟拍的負擔，以最精簡的人力，展現最Real的嘻哈態度。殷振豪導演更稱讚Galaxy S21 Ultra 5G的「專業影片」模式能幫助攝影者掌控每項參數，顛覆他過往對手機拍攝的想像。

●多位金曲歌后御用MV導演Birdy Nio：熱愛戶外拍攝的Birdy格外注重器材的機動性，因此在驚豔於「超穩定動態攝影」的同時，更對「導演運鏡」感到讚嘆！本次拍攝中，不論是衝浪或滑板，每個成功瞬間皆可遇不可求，而「導演運鏡」能在一支手機上即時切換不同鏡位，輕鬆捕捉當下畫面。在完整體驗三星手機的魅力後，Birdy驚喜地表示未來只要擁有Galaxy S21 Ultra 5G，人人都能成為最佳導演。

●潮牌指定新銳女力廣告導演詹凱：自Galaxy S9展開合作的詹凱導演認為手機的創新技術將帶來無限創作可能。在視覺化的年代，自拍是社交的重要媒介。本次作品便是以自拍文化為題，展現一名瘋狂女子的自拍日常。全片透過「超廣角鏡頭」結合不同的運鏡手法，帶出奇幻感的視覺觀。在拍攝舞蹈畫面時，詹凱導演更表示「8K影片快拍能在舞蹈的動靜之間濃縮瞬間，截取出更細緻和意料之外的片刻。」

●21歲的新生代創作者亞歷三小：對亞歷三小導演來說，攝影最重要的即是記錄當下、擁抱生活中的每一刻。透過Galaxy S21 Ultra 5G即可大膽玩出許多新靈感及創意，「超穩定動態攝影」能平穩又快速直覺地取得理想構圖，而「8K影像快拍」可直接從影片中擷取超高畫質照片，有利於後期調色的寬容度。更因為手機體積小，即使在狹小的空間內，能輕鬆捕捉傳統攝影機難以拍攝的鏡位。

此外，導演們亦於作品中穿插運用Galaxy Z系列所拍攝畫面，並對其多項獨特功能表示讚賞。詹凱導演分享道：「Galaxy Z系列的無段式轉軸設計讓取景不再受限，可以運用更多角度進行拍攝。」Birdy Nio導演則坦言，過往常因攝影機無法獨自站立感到困擾，Galaxy Z系列在免手持拍攝之餘，更能透過Flex模式即時預覽檢查畫面，提升影片拍攝效率，打破自己對於手機攝影功能的傳統印象。

潮我展現x全民皆導演 整座城市都是我的攝影棚

正因為日常中的感動和體會只存在於當下，是倏忽即逝的感受，因此更要珍惜這日常美好的一切。即日起「Samsung #精彩造起來Galaxy神攝手選拔賽」正式開拍（註一）！只要將整座城市變成你的攝影棚，以生活點滴作為故事靈感，使用三星手機拍攝音樂短片，分享日常精彩。三星將邀請五位新銳導演進行評選，第一名可獲得今年度最新旗艦機－Galaxy S21 Ultra 5G、三星專屬攝影師年度合約以及殷振豪金獎導演的一日貼身助理機會！這次，精彩換你來造！

「Samsung #精彩造起來－ Galaxy神攝手選拔賽 」活動（註一）：

•活動時程：即日起至4月25日止

•活動辦法：用三星手機拍攝至少15秒短片，並私訊作品至三星官方社群帳號（註二）或將作品發布於個人Instagram限時動態，設定公開並@SamsungTaiwan

•活動獎項：

1.導演評選最大賞（一名）：Galaxy S21 Ultra 5G 乙台、三星專屬攝影師年度合約、殷振豪金獎導演一日貼身助理機會（限定三星手機拍攝之作品）

2.最佳愛星獎（兩名）：Galaxy Buds Pro乙台（限定三星手機拍攝之作品）

3.參賽獎（十名）：電影票兩張

註一：詳細活動資訊請參考：https://www.samsung.com/tw/explore/photography/s21-photography-withgalaxy/

註二：三星官方社群帳號投稿平台 – Facebook https://www.facebook.com/SamsungTaiwan；Instagram https://www.instagram.com/samsungtaiwan/