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蘋果新專利！未來iPhone能預測「何時沒電」 通知你提早做準備

聯合新聞網 / 愛瘋日報

美國 Apple 公司計劃讓你的 iPhone 「提前很長時間」預測你今天是否會沒電，並及時警告你做些什麼。未來的 iPhone 將會提前計算出你什麼時候可能會耗盡電量，並在足夠的時間內告訴你，讓你有所行動。

蘋果專利能預測iPhone充電時間

就像每一部 iPhone 都會在快用完電池電量一樣，iPhone 會在電量不足時發出警告。這比狀態列小圖標和系統通知看起來要複雜的多，但仍然是我們熟悉的 iPhone 使用體驗。而蘋果想要改進它。

蘋果「智慧建議充電通知」是一項新獲批的專利，它並不是關注透過一些化學或物理學來延長電池壽命。而是要接受我們會用完電池電量的事實，並儘量降低不便。

蘋果專利提到，計算系統活動的數據庫可以隨著計算系統的使用而生成。活動可以基於傳感器數據，例如位置傳感器、時間、計算系統是否處於運動狀態，以及充電系統當前是否插入牆壁插座。

掌握了隨著時間推移而改善的使用數據，iPhone 可以擁有蘋果所說的「充電建議」模組，它可以分析「充電狀態訊息，以確定用戶何時可能充電」。透過這種分析，它可以確定在下一次預測的充電時間之前，儲能設備的剩餘電量是否會低於預定的閾值。

蘋果該專利詳細介紹了 iPhone 何時可以追蹤電力使用情況，它保存數據的時間，以及在什麼時間間隔開始這種預測性充電程式。還有位置感知等因素，以及利用主人的 Apple Watch 來確定他們是在家裡還是在工作。

《原文刊登於合作媒體愛瘋日報，聯合新聞網獲授權轉載。》

專利 iPhone 蘋果

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