iPhone 12 MagSafe保護殼4款春季新色曝 爆料稱：4月上市

果粉注意！有爆料指出，蘋果（Apple）將在今（2021）年春季推出四款全新的iPhone 12系列MagSafe保護殼，包括淺綠色、紫色、藍色與橙色，可磁吸無線充電。

根據外媒《Wccftech》的報導，蘋果將在2021年推出四款全新的iPhone 12系列MagSafe保護殼，並可能會發布新的紫色MagSafe iPhone 12手機殼，這是首度為iPhone 手機殼推出紫色系列。

在微博上，一名名稱為Pan Pan的用戶分享了可能是蘋果 2021 MagSafe iPhone 12保護套的圖像。在2020年，Apple推出了iPhone 11系列的Spring系列，因此可推測，蘋果最快將在4月上旬推出專屬iPhone 12系列機款。