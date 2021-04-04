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Google可能會在Pixel 6 採用與三星合作的自製處理器

聯合新聞網 / 楊又肇

相關消息指稱，Google預計今年推出的Pixel 6手機，將會採用代號「Whitechapel (白教堂)」、與三星合作打造的自製處理器。

依照9to5Google網站取得消息，顯示Google預計在今年公布的新款Pixel 6手機，將會採用Google與三星合作打造的自製處理器「Whitechapel」，並且在相關設計與三星Exynos處理器有一定關聯性，並且由三星旗下系統LSI事業部負責製作。

而「Whitechapel」另一組名稱則是GS101，因此部分看法認為Google自製處理器設計，有可能仿照蘋果的Apple Silicon處理器命名方式，將會以Google Silicon為稱。

除了可能將「Whitechapel」用於新款Pixel 6，相關資料更顯示另一款代號「Slider」的產品，也可能會採用Google自製處理器，或許有可能會是Pixel 6衍生機種。

在先前消息中，代號「Whitechapel」的處理器除了將以三星5nm LPE製程技術生產，同時將採用兩組Arm Cortex-A78 CPU，搭配兩組Cortex-A76 CPU，另外再搭配四組Cortex-A55 CPU架構，形成「2+2+4」核心設計，除此之外也將整合類似TPU的人工智慧運算加速器。

\《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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