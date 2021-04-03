研究發現：Android收集用戶隱私數據量 是iPhone的20倍

Google 和 Apple 公司都會在各自的行動操作系統上收集用戶的數據，甚至當用戶只是瀏覽設定頁面或插入 SIM 卡時也會收集數據。不過，根據最新公佈的研究報告，Android 系統收集用戶數據的數量是 iOS 系統的 20 倍。

來自 Trinity College 大學的計算機科學教授 Douglas Leith 的一項研究稱，雖然這兩款操作系統都會定期收集用戶的數據，但與蘋果的 iOS 相比，Android 公平性超過了收集的數量。

具體來說，Douglas Leith 表示，以設備啟動時為例，Android 會向 Google 發送約 1MB 的用戶數據，而 iOS 僅傳輸約 42KB。坐著閒置時，Android 每 12 小時向 Google 發送約 1MB 的用戶數據，而蘋果在同樣的 12 小時內只收到約 52KB。

Douglas Leith 表示，Android 的突出之處在於它收集的數據量。在啟動時，一台 Android 設備向 Google 發送約 1MB 的數據，而 iOS 向蘋果發送約 42KB 的數據。閒置時，Android 大約每 12 小時向 Google 發送 1MB 的數據，而同期 iOS 向蘋果發送約 52KB 的數據。僅在美國，Android 系統每 12 小時就會集體收集約 1.3TB 的數據。同期，iOS 收集的數據約為 5.8GB。

Google 表示，我們發現研究者測量數據量的方法有缺陷，並不同意論文中關於 Android 設備共享數據量是 iPhone 的 20 倍的說法。根據我們的研究，這些研究結果偏離了一個數量級，我們在發表前與研究者分享了我們對方法論的擔憂。

這項研究主要概述了智慧手機的工作原理。現代汽車會定期向汽車製造商發送有關汽車部件的基本數據、安全狀態和服務時間表，手機的工作方式也非常類似。本報告詳細介紹了這些通訊，這些通訊有助於確保 iOS 或 Android 軟體是最新的，服務按預期工作，以及手機的安全和高效運行。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》