首發聯發科天璣1200處理器 realme GT Neo亮相

3月初揭曉realme GT，後續也推出realme 8系列之後，realme顯然並未將手機更新腳步停下，在稍早時候更進一步宣布推出realme GT Neo。

相較realme GT採用Qualcomm Snapdragon 888處理器，realme GT Neo則採用聯發科天璣1200處理器，而整體外觀設計則延續realme GT「曙光」版本的形式，只是將原本黃黑拼接皮革背蓋設計改為折射材質與霧面玻璃，而左下角的realme標誌也有些不同設計，分別提供黑色、銀色與漸變三款顏色樣式。

螢幕則同樣採用6.43吋的AMOLED面板，並且維持Full HD+解析度，同樣支援120Hz畫面更新率與360Hz觸控反應率，電池容量則是4500mAh，但僅支援50W有線快充，另外則是配置螢幕下指紋辨識設計、雙喇叭及3.5mm耳機孔。

相機部分，realme GT Neo分別搭載1600萬畫素視訊鏡頭，以及包含6400萬畫素廣角鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭，以及200萬畫素微距鏡頭組合的主相機模組。

建議售價將從人民幣1799元價格起跳，預計從即日起開放中國市場銷售，另外realme也同步宣布推出新款加入主動降噪功能的Buds Air 2真無線藍牙耳機，建議售價則為人民幣299元，預計從4月8日起開放銷售。

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