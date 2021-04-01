最快下週一公布？消息指稱LG將宣布退出手機市場競爭消息

近期持續傳出LG有意退出手機市場競爭消息，而相關說法更透露LG最快會在下週一 (亦即4月5日)對外證實，同時也將說明原本隸屬手機業務部門員工重整計畫。

在先前傳聞中，原本越南大型私人企業Vingroup有意收購LG在北美手機業務，但後續消息卻指稱雙方未能達成共識，因此造成LG考慮退出手機業務發展，而相關員工有可能會分配至LG其他業務部門，例如家電或消費產品業務。

不過，目前已有說法認為LG有可能採取品牌授權方式，讓其他業者使用LG品牌打造入門或中階手機產品，LG本身則會保留高階旗艦機種產品，例如去年推出的Wing，以及今年初在CES 2021期間展示的Rollable。

在此之前，LG執行長權邦錫 (Kwon Bong-seok)曾在向內部員工說明中，透露在目前智慧型手機市場競爭越來越激烈情況下，將重新審視自身狀況，預計做出日後發展最佳決定，而過去也曾考慮重新調整手機業務發展模式。

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