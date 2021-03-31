修手機更快了！蘋果擴大第三方授權維修服務據點 台灣也在名單內

蘋果從2019年8月開始擴大開放第三方維修通路以原廠零件、工具，以及培訓資源與指南提供的蘋果產品維修服務，在後續擴展至加拿大、歐洲地區之後，目前也將從本週開始開放香港、澳門、台灣在內亞洲與其他中東市場合作通路提供此項服務，並且計畫在今年下半年接續擴大至包含中國市場、智利等南美洲市場地區，藉此讓蘋果產品使用者能更方便取得維修服務。

依照蘋果說明，既有蘋果合作授權通路可以直接向消費者提供產品維修服務，並且使用蘋果提供零件、工具與相關指南維修產品，而若第三方維修業者有意加入蘋果認證服務行列，也能透過申請考核取得服務資格，而蘋果將會免費提供技能訓練資源，同時考核相關費用成本也由會蘋果承擔。

預計從本週開始加入蘋果授權產品維修服務的市場地區，分別包含阿富汗、澳洲、孟加拉、不丹、巴西、汶萊、柬埔寨、庫克群島、斐濟、關島、香港、印度、印尼、日本、韓國、寮國、澳門、馬來西亞、馬爾地夫、蒙古、緬甸、尼泊爾、紐西蘭、巴基斯坦、巴布亞紐幾內亞、菲律賓、俄羅斯、沙烏地阿拉伯、新加坡、南非、斯里蘭卡、台灣、泰國、東加王國、土耳其、阿拉伯聯合大公國、萬那杜共和國、越南。

至於在下半年內，則將會在阿爾巴尼亞、阿爾及利亞、安哥拉、安圭拉、安地卡及巴布達、阿根廷、亞美尼亞、阿魯巴、亞塞拜然、巴哈馬、巴林、巴貝多、白俄羅斯、貝里斯、貝南、百慕達、玻利維亞、波士尼亞與赫塞哥維納、波札那、英屬維京群島、布吉納法索、蒲隆地、喀麥隆、開曼群島、中非共和國、查德、智利、中國、哥倫比亞、葛摩、哥斯大黎加、古拉索、剛果民主共和國和剛果共和國、吉布地、多米尼克、多明尼加、厄瓜多、埃及、薩爾瓦多、赤道幾內亞、厄利垂亞、衣索比亞、加彭、甘比亞、喬治亞、迦納、直布羅陀、格瑞那達、瓜地馬拉、幾內亞比索、幾內亞、蓋亞那、海地、宏都拉斯、伊拉克、以色列、象牙海岸、牙買加、約旦、哈薩克、肯亞、科威特、吉爾吉斯、黎巴嫩、賴比瑞亞、利比亞、馬達加斯加、馬利、茅利塔尼亞、模里西斯、馬約特、墨西哥、摩爾多瓦、蒙特內哥羅、蒙哲臘、摩洛哥、莫三比克、納米比亞、荷屬安地列斯、尼加拉瓜、尼日、奈及利亞、北馬其頓、阿曼、巴勒斯坦、巴拿馬、巴拉圭、秘魯、波多黎各、盧安達、塞內加爾、塞爾維亞、塞席爾、獅子山共和國、荷屬聖馬丁、索馬利亞、南蘇丹、西屬維京群島、聖巴瑟米、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、法屬聖馬丁、聖皮埃與密克隆群島、聖文森及格瑞那丁、蘇利南、塔吉克、坦桑尼亞、多哥、千里達及托巴哥、突尼斯、土庫曼、土克凱可群島、烏干達、烏克蘭、烏拉圭、美屬維京群島、烏茲別克、委內瑞拉、瓦利斯和富圖那、尚比亞和辛巴威等國家地區提供服務。

蘋果表示，在此次接續增加更多第三方合作授權通路，目前可提供蘋果產品維修服務的獨立業者將從現有超過1500家規模，接續增加至5000家以上規模，並且遍及全球超過200個國家地區，同時也能讓更多蘋果產品使用者能更方便獲得維修資源，無須花費更多時間等待蘋果原廠維修處理，或是冒風險尋求未經蘋果認可的第三方業者維修產品。

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