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小米MIX Fold正式亮相 會成為螢幕可凹折手機造價走低的契機嗎？

聯合新聞網 / 楊又肇

在延續第二天的「生生不息」春季新品發表會中，小米終於揭曉旗下首款螢幕可凹折手機—小米MIX Fold，並且如先前傳聞採用三星Galaxy Z Fold 2般的機身設計。而先前傳聞的小米新款「澎湃」自製晶片，確定會以澎湃C1影像晶片形式用於小米MIX Fold，搭配液態鏡頭設計對應不同拍攝模式。

小米表示，此次用於小米MIX Fold的澎湃C1影像晶片，以及液態鏡頭設計，總計投入人民幣1.4億元經費、花費兩年時間研發，前者標榜在3A等級演算法、低光對焦與畫質表現做了不少提升，並且對應更精準的自動白平衡、自動對焦、自動曝光，在處理器與記憶體資源佔用比例更低。而後者則仿照人眼打造類晶狀體結構，分別可實現對應3倍光學變焦、最高可對應30倍數位變焦，以及3公分近距離對焦。

在小米MIX Fold設計中，分別在以向內凹折設計的主螢幕採8.01吋面積、4:3顯示比例、2K+解析度規格，外部螢幕則採用6.52吋設計，機身則採用U型鉸鍊確保凹折機構可靠性，讓可凹折耐用次數可達20萬次，並且讓整體重量降低27%。小米更透露在極限操作下，小米MIX Fold最高可對應100萬次凹折次數。

而在螢幕顯示部分，小米強調小米MIX Fold採用主螢幕可對應10億色顯示、支援JNCD≈0.29、ΔE≈0.35色準顯示表現，並且標榜在出廠時就已經完成色彩調整，顯示亮度最高可達900nit，對比度則可達4300000:1，另外也支援HDR10+、DCI-P3廣色域顯示模式，同時也支援Dolby Vision顯示效果。

外部螢幕則採用6.52吋AMOLED面板，對應HD+解析度與27:9顯示比例，分別對應90Hz畫面更新率與180Hz觸控反應率，同樣對應10億色顯示，以及JNCD≈0.55、ΔE≈0.52色準表現，最高亮度可達900nit，並且支援HDR10+顯示效果。

另外，藉由人工智慧運算方式，小米MIX Fold搭載的主螢幕與外部螢幕，均可將720P解析度影像升頻為1440P解析度顯示，影片則可從480P提升至1440P顯示效果。

硬體規格方面，小米MIX Fold將搭載Qualcomm Snapdragon 888處理器，配置5020mAh電池容量設計 (分別為2460mAh及2560mAh並聯)，支援67W、可在37分鐘內將電池充滿的有線快充，聲音部分則搭載四擴音器、對應3D全景聲表現。

相機部分則搭載小米自製澎湃C1影像晶片，並且搭配可對應微距至長焦拍攝效果的液態鏡頭，規格分別配置對應1億800萬畫素的三星ISOCELL HMX感光元件、123°拍攝視角的超廣角鏡頭，另外則搭配同為1億800萬畫素設計的廣角鏡頭。

在操作介面部分，小米MIX Fold也強調善用8.01吋面積主螢幕，分別加入以平板介面顯示App內容，或是對應左右畫面顯示不同App內容，另外也能透過三指橫滑螢幕，即可切換成PC操作介面，並且對應多視窗、控制中心與開始選單操作功能。

小米MIX Fold預計推出標準版與加入功夫龍紋路的陶瓷特別版，前者將推出12GB記憶體+256GB儲存容量，以及12GB記憶體+512GB儲存容量兩種規格，並且以人民幣9999元起跳價格銷售，後者建議售價則從人民幣12999元起跳，僅推出16GB記憶體+512GB儲存容量組合，預計會在3月30日起開放中國市場銷售。

考量目前小米MIX Fold產能，小米表示此款手機暫時不會在全球市場提供銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

人民幣 小米 可凹折手機

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