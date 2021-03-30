小米11 Ultra重點特色：超狂相機模組、2K四曲面螢幕 機皇價格台幣26000元起

小米在今日的春季發表會上正式推出小米 11 Pro 和小米 11 Ultra 兩款新機，其中小米 11 Ultra 採用三主鏡頭配置，是目前智慧型手機中相機模組最強大的一款。

史上最大，接近一吋大小的感光元件

相機是小米 11 Pro 以及小米 11 Ultra 主打的重點，兩款手機都採用小米和三星共同研發、目前智慧型手機中最大的感光元件 GN2，感光元件達 1/1.12 吋，已經近乎一台隨身小相機的感光元件大小，四合一融合像素尺寸高達 2.8μm，對於低光源來說是非常有利的硬體配置，小米強調即便是在光通量 0.02 Lux 這類幾乎接近無光的環境，小米 11 Pro 和小米 11 Ultra 也能拍出明亮清晰的照片。

對焦方面，小米 11 Ultra 是小米首款採用多點 dToF 雷射對焦系統的手機，透過在最多 64 個區域中測距，即使在極暗光下也能快速並準確地完成對焦。

小米 11 Ultra 更在機背加入一塊「小窗螢幕」，可以顯示日期和通知等基本訊息，拍照時也能變成自拍鏡頭，等於讓超強主鏡頭也能作為自拍使用。

120x 望遠變焦、超廣角鏡頭感光元件升級

除了主鏡頭規格很厲害之外，搭配長焦鏡頭和超廣角鏡頭也不遑多讓，小米 11 Ultra 長焦鏡頭為 4800 萬畫素 5x 光學變焦潛望鏡頭設計，支援 10x 混合變焦、120x 數位變焦；望遠鏡頭為 4800 萬畫素 128 度超廣角鏡頭，感光元件用上了 Sony IMX586 感光元件（這是目前中階或中高階手機熱門的主鏡頭感光元件），可以達到比一般手機超廣角鏡頭更好的畫質和色彩表現。

小米 11 Pro 則是搭載了 1300 萬畫素超廣角鏡頭和 800 萬畫素潛望式長焦鏡頭，可提供最遠 50x 數位變焦效果。

另外，在小米 10 至尊紀念版上備受好評的雙原生 ISO Fusion和Stagger HDR 技術，也將運用在小米 11 Pro 和小米 11 Ultra 上，結合 12bit RAW 呈現出 18 級動態範圍的攝影表現。

在錄影方面，小米 11 Ultra 三顆鏡頭全部支援拍攝 8K 24fps 超高畫質影片，主鏡頭更支援 Stagger HDR 技術，無論是畫質或光影都能呈現更細膩的表現。

E4 材質 2K 四曲面螢幕

小米 11 Ultra 和小米 11 Pro 皆採用 6.81 吋三星 E4 面板的 2K 120Hz 四曲面螢幕，螢幕亮度最高可達 1770nit，支援 10bit 色彩顯示，螢幕更新率最高 120Hz、觸控採樣率最高 480Hz，流暢度和細膩度都不在話下，也支援 Dolby Vision 及 HDR10+ 兩種 HDR 影像處理規格。

音效方面，小米 11 Pro 和小米 11 Ultra 均採用立體聲雙揚聲器設計，並且和小米 11 一樣找來了 Harman Kardon 專業調音。小米 11 Ultra 更訂製了強大的 1216P 超線性揚聲器單元，振幅達到業界最大的 0.8mm MAX，提供更好的音效表現。

有線無線皆 67W 快充

充電技術這次小米 11 Ultra 和小米 11 Pro 也有所突破，不只有線充電達到 67W，連無線充電也可以達到 67W 快充，官方表示能夠在 36 分鐘之內將配備 5000mAh 大容量電池從 0% 充至100%。

此外，小米 11 Pro 和小米 11 Ultra 還搭載小米全新自主研發六倍增壓秒充技術，全新訂製的 30V 無線充電晶片，讓小米 11 Ultra 可以達到更精細的充電調控，充電速度增加 10%，更早完成充電。

之所以能達到這樣的超級快充，最主要是因為電池採用了新型「第二代納米矽氧負極」，擁有比傳統石墨負極材料高出十倍的鋰離子儲存能力，能夠有效提升能量密度並解決長電路的問題，這是小米繼小米 MIX Alpha 上初試採用後，小米 11 Pro 和小米 11 Ultra 在矽負極領域再次升級。

高通 Snapdragon 888

硬體方面，小米 11 Pro 和小米 11 Ultra 都採用高通 Snapdragon 888 處理器，搭配 LPDDR5 記憶體和 UFS3.1 儲存空間，散熱則是採用全新三段式立體散熱技術，將原來的導熱膠蓋換成高分子相變材料，具有更高效率且更好的包裹性，導熱性能提高 100%，遊戲體驗可以變得更好。

▲ 小米 11 Pro 散熱結構。

▲ 右為小米 11 Pro 遊戲時溫度測試顯示比其他兩款電競手機溫控表現來得更好。

機身設計部分，小米 11 Ultra 採用了高階陶瓷紋理工藝，從粉料到成品歷經 24 道複雜工序，共推出陶瓷黑、陶瓷白和大理石紋特別版三種顏色，機身也支援 IP68 防塵防水規格。

小米 11 Pro 則延續了小米 11 的設計，共有紫色、黑色、綠色三種顏色。其中綠色和黑色採用了鏡面設計，而紫色版後背採用 AG 磨砂工藝，觸感細膩順滑。

小米 11 Ultra 全球上市資訊

小米 Ultra 將陸續在全球市場上市，全球市場僅提供 12GB+512GB 版本，中國市場提供 8GB+256GB 售價人民幣 5,999 元（約台幣 26,000 元），12GB+256GB 售價人民幣 6,499 元（約台幣 28,300 元），12GB+512GB 售價人民幣 6,999 元（約台幣 30,600 元）。

小米台灣表示：目前暫無引進小米 11 Ultra 的規劃；如有任何最新訊息，將於小米台灣官方粉絲專頁另行公布。

小米 11 Pro 中國上市資訊

小米 11 Pro 將提供三種版本 8GB+128GB 售價人民幣 4,999 元（約台幣 21,750 元），8GB+256GB 售價人民幣 5,299 元（約台幣 23,000 元），12GB+256GB 售價人民幣 5,600 元（約台幣 24,800 元）。

此外，小米也將「環保選擇權」交給使用者，分別推出標準版（不含充電器和充電線）、套裝版（附贈 67W 氮化鎵充電器）、超級套裝版（80W 無線充電座和 120W 充電器，加價 199 元˙人民幣換購）。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》