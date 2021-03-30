小米11 Ultra用的「矽氧負極電池」是什麼？比傳統手機電池容量更大充電速度更快

小米11 Pro、小米11 Ultra發布會在即，小米官方除了確認首發三星GN2大底感光元件，並表示小米在電池上也帶來了重要突破。

電池容量想要變大，手機體積一定也會跟著膨脹。因為傳統的石墨負極電池能量密度已經接近理論極限，難以進一步提高。小米表示，小米11 Ultra 首發超級快充矽氧負極電池，透過「摻矽補鋰」，讓矽顆粒不易粉化，帶來10倍於石墨的理論容量。

小米表示，在電池負極增加了矽氧化合物，能夠有效降低了矽顆粒分化的風險，安全性大大提高。讓手機的電池達到在相同容量下，更輕薄容量更大的效果，而留出的位置可以用來提供給更多的元件或是散熱之用。

目前，矽負極電池作為電池材料的新方向，已經應用在部分電動車的電池上，而手機業則可能是這種新材料電池的下一個發展。小米表示，隨著矽氧負極電池的持續發展，手機電池將變得充電更快、更輕薄、又兼具大容量特性，這會是電池技術的未來方向。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》