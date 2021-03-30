小米11 Pro、Ultra差異在這些地方！小米11青春版率先搭載S780G處理器

小米在此次「生生不息」春季新品發表會同步揭曉小米11 Pro與小米11 Ultra，另外更針對大眾使用需求推出名為小米11青春版的輕量級手機。而針對國際市場，小米則是確定推出小米11 Ultra，並且將小米11青春版改為小米11 Lite，同時加碼推出名為小米11i的新機。

鎖定頂級體驗的小米11 Pro與小米11 Ultra

雖然先前已經預告小米MIX Fold、新款澎湃晶片將會登場，但似乎是考量此次發表會時間較長，因此小米表示將會在隔天繼續公布新品，其中包含小米MIX Fold、新款澎湃晶片。

在此次公布的小米11 Pro與小米11 Ultra，兩者均採用與三星共同研發的ISOCELL GN2感光元件，並且均搭載2K解析度、120Hz畫面更新率與最高480Hz觸控反應率的6.81吋E4材質及四曲面AMOLED螢幕，最大亮度可達1770nit、支持10bit色彩與10.7億色彩顯示效果，螢幕解析度則是3200 x 1440，並且透過康寧Gorilla Victus強化玻璃保護。

同時，兩者硬體均採用Qualcomm Snapdragon 888處理器、LPDDR5記憶體與UFS 3.1儲存元件，電池方面則搭載5000mAh容量設計，分別支援67W有線充電與同為67W的無線充電，其中電池採用第二代奈米系氧負極材料設計 (註)，相比過往採用石墨材質設計，將能提升10倍左右的鋰離子儲存能力，藉此增加電池儲電密度。

有線、無線充電速度一樣快

而在此次打造的67W無線充電則採用小米自製的6倍增壓秒充技術，搭配客製化設計的30V無線充電晶片與多遞變電流調控技術，讓新款手機充電控制更細膩，並且提升10%充電效率，甚至讓有線、無線充電方式都能在36分鐘內將5000mAh電池容量充滿。

註：第一代設計用於後來未能進入市場銷售的小米MIX Alpha。

聲音方面，小米11 Pro與小米11 Ultra同樣採用雙立體聲喇叭設計，並且也與harmon kardon合作調音，並且在小米11 Ultra額外增加1216P超線性擴音單體，藉此讓輸出聲音可達業界最大的0.8mm振幅效果。

小米11 Ultra在相機額外提升規格

相機部分，除了小米11 Ultra背面主相機模組採幾乎佔滿背蓋上半部的設計，包含小米11 Pro與小米11 Ultra均搭載1/1.12吋、5000萬畫素廣角鏡頭，搭配小米自行設計的夜梟演算法，藉此可在0.02 lux幾乎無光環境下拍出明亮清晰影像，在小米11 Ultra更搭載多點dTOF雷射對焦系統，讓相機在極暗環境下也能順利完成對焦。

另外，小米11 Ultra則在4800萬畫素長焦鏡頭搭載10倍光學變焦潛望式鏡頭，最高可對應120倍數位變焦，搭配另一組128°視角設計、可透過人工智慧修正邊緣變形的4800萬畫素超廣角鏡頭，兩者均使用Sony IMX586感光元件。而小米11 Ultra配置的三組鏡頭都支援8K@24fps影片拍攝，廣角鏡頭更支援HDR10+格式拍攝。

在與小米11 Pro差異部分，小米11 Ultra在背面相機額外採用另一組小尺寸螢幕，讓使用者能快速辨識日期、即時通知等內容，甚至也能當作主相機的自拍螢幕使用。

小米11 Pro則在長焦鏡頭改為800萬畫素、最高對應50倍數位變焦，超廣角鏡頭則採1300萬畫素設計，同時也延續先前在小米10至尊紀念版 (Mi 10 Ultra)搭載的雙原生ISO Fusion與Stagger HDR技術，則同樣在小米11 Pro與小米11 Ultra延續使用，最高可配合12bit RAW檔案紀錄實現18級動態範圍表現。

小米11 Pro與小米11 Ultra其他差異

其他設計部分，小米11 Ultra針對處理器運作產生熱能打造固液氣三態立體散熱系統，將原本用於處理器上的導熱凝膠改為效率更高、包覆性更好的、高分子相變材質，讓導熱效果提升幅度高達100%，並且能配合GameTurbo 4.0技術對應更穩定的高畫質遊戲執行需求。

小米11 Ultra更成為小米旗下第一款支援IP68等級防水防塵設計手機，並且採用高透泄壓閥設計，可在1.5公尺水深承受30分鐘內浸水防護，同時在充電口也搭載潮濕提醒感測元件。

機身設計部分，小米11 Ultra採用24道工序打造陶瓷紋理機身，其中單向形變從先前的0.2mm縮減至0.1mm，分別提供陶瓷黑、陶瓷白與大理石紋特別版三款配色，而小米11 Pro則延續小米11系列風格，分別提供紫色、黑色與綠色，其中黑色與綠色採鏡面設計，紫色款則採用AG磨砂打造霧面質感。

規格方面，小米11 Pro分別推出8GB記憶體+128GB儲存容量、8GB記憶體+256GB儲存容量，以及12GB記憶體+256GB儲存容量三種規格，建議售價從人民幣4999元起跳，小米11 Ultra則分別提供8GB記憶體+256GB儲存容量、12GB記憶體+256GB儲存容量，另外也包含12GB記憶體+512GB儲存容量三種版本，建議售價則從人民幣5999元起跳。

另外小米也將推出包含80W無線充電座與120W充電器的套裝組，建議售價為人民幣499元。而小米11 Pro將區分不含充電器與連接線的標準版，以及包含67W充電器與連接線的套裝版，以及額外透過人民幣199元加購前述套裝組的超級套裝版。

率先搭載Snapdragon 780G處理器的輕量級手機小米11青春版

除此之外，小米也同步揭曉輕量級手機小米11青春版，分別採用159公克重量與6.81mm厚度設計，並且率先搭載Qualcomm日前公布的Snapdragon 780G處理器，搭配4250mAh電池容量，強調自拍與更長電池續航表現，機身則同步推出清涼薄荷、櫻花蜜粉、奇異果香、冰封黑提、清甜荔枝與夏日檸檬六款配色，全數採用55° AG玻璃霧面背蓋設計。

同時，小米也強調採用奈米NVVM技術打造機身框體，在不影響金屬質感情況下，讓邊框色彩維持柔和且具折色變化，6.55吋AMOLED螢幕部分則採用90Hz畫面更新率，支援240Hz觸控反應率，同樣支援10.7億色顯示，同樣對應JNCD≈0.32與△E≈0.36的色準表現。

相機部分則分別搭載6400萬畫素廣角鏡頭，搭配1300萬畫素超廣角鏡頭與長焦微距鏡頭組合，並且著重強調自拍效果，因此可對應包含立體陰影、立體高光、亮眼、水潤等自然立體妝效，並且透過視訊鏡頭兩倍變焦拍攝效果特寫眼妝等細節，另外也支援HDR、超級夜景、夜景美顏功能。

小米11青春版分別推出8GB記憶體+128GB儲存容量、8GB記憶體+256GB儲存容量兩種規格，建議售價則從人民幣2299元起跳。

國際版僅推出小米11 Ultra，以及小米11 Lite與小米11i

雖然小米11 Pro與小米11 Ultra有規格上的差異，但其實整體幅度並不算大，因此在全球市場將僅會提供硬體規格較高的小米11 Ultra。而小米11青春版則會在全球市場更名為小米11 Lite，並且針對特定市場額外提供4G連網版本，而在台灣等市場則會提供5G連網版本。

另外，雖然小米並未在全球市場推出小米11 Pro，但額外將先前在中國市場推出的Redmi K40 Pro，以更改後名稱小米11i於全球市場推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》