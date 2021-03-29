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結束與Nokia品牌長達15年關係 HMD Global產品長將於4月底離職

聯合新聞網 / 楊又肇

HMD Global產品長Juho Sarvikas稍早透過個人Twitter證實將離職消息，因此HMD Global接下來預計在4月8日公布新機，將成為Juho Sarvikas目前任內最後一場產品發表活動。

從早期Nokia時代開始，到目前的HMD Global發展，Juho Sarvikas與Nokia品牌手機已經累積長達15年經歷時間。

同時，從Nokia手機業務轉讓給微軟，到後期微軟再度讓出手機業務，轉由HMD Global接手經營，並且取得Nokia品牌手機、平板裝置多年生產製造與銷售授權，Juho Sarvikas在背後也扮演重要推手角色，使得Nokia品牌手機能再次回到市場競爭。

而在HMD Global任職期間，Juho Sarvikas持續推動諸如Nokia 3310等復刻機種問世，並且讓Nokia 8、Nokia 9藉由再次與蔡司合作，同時導入Nokia過往技術藉此吸引市場關注，進而讓HMD Global在全球發展業務順利推展，甚至也促成後來Nokia品牌手機與電影《007》系列新作《No Time To Die (生死交戰)》合作。

不過，在經歷15年之久的時間後，顯然Juho Sarvikas有其他職涯規劃，因此將在今年4月底離開HMD Global，而HMD Global方面並未透露Juho Sarvikas接下來的發展規劃。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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