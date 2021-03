結束與Nokia品牌長達15年關係 HMD Global產品長將於4月底離職

HMD Global產品長Juho Sarvikas稍早透過個人Twitter證實將離職消息,因此HMD Global接下來預計在4月8日公布新機,將成為Juho Sarvikas目前任內最後一場產品發表活動。

從早期Nokia時代開始,到目前的HMD Global發展,Juho Sarvikas與Nokia品牌手機已經累積長達15年經歷時間。

同時,從Nokia手機業務轉讓給微軟,到後期微軟再度讓出手機業務,轉由HMD Global接手經營,並且取得Nokia品牌手機、平板裝置多年生產製造與銷售授權,Juho Sarvikas在背後也扮演重要推手角色,使得Nokia品牌手機能再次回到市場競爭。

而在HMD Global任職期間,Juho Sarvikas持續推動諸如Nokia 3310等復刻機種問世,並且讓Nokia 8、Nokia 9藉由再次與蔡司合作,同時導入Nokia過往技術藉此吸引市場關注,進而讓HMD Global在全球發展業務順利推展,甚至也促成後來Nokia品牌手機與電影《007》系列新作《No Time To Die (生死交戰)》合作。

不過,在經歷15年之久的時間後,顯然Juho Sarvikas有其他職涯規劃,因此將在今年4月底離開HMD Global,而HMD Global方面並未透露Juho Sarvikas接下來的發展規劃。

After amazing 15 years with Nokia and HMD, I have made the tough decision that is time to move on. I'm so proud of what we have achieved together and know that the success of HMD & Nokia phones will continue. Follow @nokiamobile for Nokia Phones news. Thank you for everything 🙏 pic.twitter.com/ZyCIsu7ouV