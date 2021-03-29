Motorola針對歐洲及拉丁美洲市場 推出大尺寸、大電池手機G100

繼年初揭曉的Edge S之後，Motorola稍早在公布Moto G100手機，同樣也是搭載Qualcomm Snapdragon 870處理器。

Moto G100主要鎖定歐洲及拉丁美洲市場，同樣著重大尺寸螢幕與高容量電池，以及遊戲使用需求，因此分別採用分別對應2520 × 1080解析度、90Hz畫面更新率，以及21:9顯示比例的6.7吋螢幕，本身則搭載5000mAh電池設計。

由於採用Snapdragon 870處理器，因此也支援Qualcomm Elite Gaming設計，同時也搭載Motorola打造的Gamtime系統，讓使用者在遊玩手機遊戲時能更專注，並且避免來電、簡訊等內容打擾。

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另外，Moto G100也支援先前公布的Ready For設計，因此可直接透過手機下方的USB-C連接埠串接螢幕、電視，並且可透過桌機般操作介面搭配鍵盤、滑鼠使用，並且由玩遊戲或處理文件。

相機部分，分別搭載6400萬畫素廣角鏡頭，其他則配置超廣角鏡頭，以及一組搭載環狀補光燈的微距鏡頭，機身則提供天藍色與海洋藍兩款配色，預計從即日起開放銷售，建議售價則是499.99歐元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》