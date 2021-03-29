小米「生生不息」發表會將公布眾多新品 但螢幕可凹折手機僅先在中國銷售

小米針對即將在3月29日晚間7點半舉辦的「生生不息」春季新品發表會公布內容，做了不少預告內容，其中確認將會推出小米11 Pro、小米11 Ultra，以及小米11青春版，另外也確認將推出小米第一款螢幕可凹折手機小米MIX Fold，而在小米生態鏈產品部分更預告將推出小米筆電Pro、小米手環6、新款小米路由器，以及包含加濕器、空調等，而小米也透露此次發表會將公布眾多新品，甚至超越過往發表會公布新品數量。

從先前消息來看，小米11 Ultra將會搭載全球第一款相變散熱技術，同時也將以堆料形式打造，並且搭載目前普遍用於電動車的超級快充矽氧負極電池，讓電池容量、密度更高，充電更快，另外在相機部分也將與三星合作打造ISOCELL GN2感光元件，藉此強化小米11 Pro及小米11 Ultra相機拍攝效果，另外更強調小米手機首次加入IP68等級防水防塵。

而在小米MIX Fold部分，除了將成為小米第一款螢幕可凹折手機，更將採用液態鏡頭設計，讓相機能分別對應微距及長焦拍攝效果，而螢幕凹折方式則預期等同三星Galaxy Z Fold 2設計。

除了小米11 Pro與小米11 Ultra，以及小米MIX Fold，小米更計畫推出輕量款手機小米11青春版，目前暫時還沒有太多細節曝光，但將會採更加輕薄設計。

小米MIX Fold與小米11 Pro僅先開放中國市場銷售

以上幾款手機，除了小米MIX Fold與小米11 Pro僅先開放中國市場銷售，包含小米11 Ultra與更名為小米11 Lite的小米11青春版將會在全球市場銷售，其中小米11 Lite將額外針對特定市場提供4G連網版本，另外也會同步推出小米11i，預期會是先前已經在中國市場推出的Redmi K40 Pro更名款式。

小米MIX Fold並未規劃在全球市場銷售，主因似乎與實際產能有關，因此僅先以中國市場銷售需求供應為主，而小米11 Lite在全球市場額外提供4G連網版本，則是基於部分市場仍未全面開通5G連網服務，因此仍有4G連網手機使用需求，中國市場則因為全面轉向5G連網手機使用需求，因此包含小米在內業者經不再針對中國市場提供4G連網手機產品。

不過，具體細節依然要等小米屆時在「生生不息」春季新品發表會公布為準。

眾多生態鏈產品即將揭曉、與無印良品藝術總監原研哉合作

至於在生態鏈產品部分，新款小米筆電Pro預期將會換上大師級螢幕，意味將會採用OLED顯示面板，其中也預期會採用Intel及AMD新款處理器，新款小米路由器預期也會搭載Wi-Fi 6E與Mesh連接規格，而小米手環6則會換上全尺寸螢幕。

另外，包含新款加濕器、空調設備、掃拖機器人或許有可能採用小米全新打造的「澎湃」晶片，並且與日本中生代國際級平面設計大師、日本設計中心董事暨無印良品藝術總監原研哉合作，藉此讓旗下家電產品更具設計質感。

此次發表會除了將公布中國市場銷售新品消息，其中也包含將在台灣、歐洲及日本市場銷售新品。但依照過往小米市場策略，預期在「生生不息」春季新品發表會公布生態鏈新品，僅部分產品會同步在國際市場銷售，目前已經確定小米手環6會在全球市場推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》