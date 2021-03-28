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vivo再度更新中階新機 iQOO Z3主打大螢幕與電池快充使用體驗

聯合新聞網 / 楊又肇

接連推出多款新機後，vivo再度於中國市場推出iQOO Z3，標榜搭載支援120Hz畫面更新率、180Hz觸控反應率，以及對應55W有線快充功能。

手機本身則定位中階等級，硬體方面搭載Qualcomm Snapdragon 768G處理器，配置6GB記憶體與128GB儲存容量，另外也提供8GB記憶體搭配128GB，以及256GB儲存容量的組合，電池容量則是4400mAh。

螢幕規格則是6.58吋LCD面板，搭配Full HD+解析度與水滴造型瀏海設計，並且搭配側面指紋辨識器，機身則採用塑膠材質，分別推出黑色與幻彩兩種顏色。

相機則分別採用1600萬畫素視訊鏡頭，搭配採用三星ISOCELL GW3感光元件的6400萬畫素廣角鏡頭，以及800萬畫素超廣角鏡頭與200萬畫素微距鏡頭。

建議售價方面則從人民幣1699元起跳，從即日起開放中國市場銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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