vivo再度更新中階新機 iQOO Z3主打大螢幕與電池快充使用體驗

現今科技日新月異，每隔一段時間各手機大廠就會紛紛推出最新款手機，吸引消費者購買，不過最受矚目的仍是以IOS系統為主的「iPhone陣營」，及以安卓（Android）系統為主的「安卓陣營」，依每個使用者習慣的不同，各陣營都有各自的擁護者，日前就有網友在PTT中PO文討論。

2021-03-27 15:13