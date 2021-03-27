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用了iPhone就回不去安卓正確嗎？ 兩陣營網友戰翻

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友PO文提到，他很好奇很多人都會說「由安卓入iPhone易，但由iPhone入安卓難」是正確的嗎？（路透）
一名網友PO文提到，他很好奇很多人都會說「由安卓入iPhone易，但由iPhone入安卓難」是正確的嗎？（路透）

現今科技日新月異，每隔一段時間各手機大廠就會紛紛推出最新款手機，吸引消費者購買，不過最受矚目的仍是以iOS系統為主的「iPhone陣營」，及以安卓（Android）系統為主的「安卓陣營」，依每個使用者習慣的不同，各陣營都有各自的擁護者，日前就有網友在PTTPO文討論。

一名網友在PTT中PO文提到，他很好奇很多人都會說「由安卓入iPhone易，但由iPhone入安卓難」，意思就是用了iPhone後就回不去安卓了，對於這個論述他一直保留懷疑態度，於是就好奇詢問廣大網友「用了iPhone就回不去安卓，正確嗎？」

PO文一出後，隨即引來眾多網友瘋狂討論，部分網友認為的確是用了iPhone就回不去安卓陣營，「以前在那邊用索尼的自己跟白痴一樣，摸到iPhone覺得真香」、「會買iPhone就是覺得安卓太麻煩」、「iPhone真的比較直覺，設計也比較好看，所以真的回不去安卓」、「安卓備份真的不行」、「超正確，一隻iPhone贏過N家安卓機」。

但也有支持安卓陣營的人提出不同看法，「蘋果現在贏的只剩穩定性了，介面無創新萬年不進步」、「我第一支iPhone 3，用一個月馬上轉安卓」、「iOS就是把使用者當智障要你配合他」、「用iOS找個什麼東西都要上網查」、「iOS玩遊戲有夠難用」、「現在安卓屌打iOS」、「之前尾牙抽中iPhone 12，從來沒打開過」。

PTT iPhone Android

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