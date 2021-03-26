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小米證實MIX系列手機回歸 「生生不息」春季新品發表會將亮相

聯合新聞網 / 楊又肇

更新：小米後續透露新款MIX系列手機將會搭載液態鏡頭設計，標榜能像人眼水晶體般，透過薄膜包覆的透明液態材質取代鏡片，並且依照拍攝需求改變焦距，藉此實現可對應微距、遠焦拍攝模式。

另外，小米更標榜液態鏡頭設計可對應高透光率、低色散、對焦速度更快，同時也能在極端環境使用特性，同時也能透過機構縮減用於輕薄手機設計。

針對即將在3月29日舉辦的「生生不息」春季新品發表會，小米除了確認將推出小米11 Pro與小米11 Ultra兩款旗艦手機，更確認將會再次更新MIX系列手機。

小米過去曾推出以螢幕環繞設計的小米MIX Alpha，但最後因為量產有其難度，因此最終無法進入市場銷售，而此次預計推出的新款MIX系列手機則預期可成為正式市售產品。

依照先前市場傳聞，新款MIX系列手機將會以螢幕可凹折手機形式打造，同時名稱有可能會以小米MIX Fold為稱。

在先前傳聞裡，小米MIX Fold採用類似三星Galaxy Z Fold 2的設計，同樣採螢幕向內凹折、外側配置全尺寸螢幕規格，而處理器沒意外將採用Qualcomm Snapdragon 888，以及LPDDR5規格記憶體與UFS 3.1儲存元件。

另外，小米MIX Fold預期採用8.03吋可凹折螢幕，外部螢幕則採用6.38吋規格，讓使用者可在手機凹折時維持正常操作，至於視訊鏡頭則預期採升降式設計，讓內、外側螢幕也能維持無開孔設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

小米 小米手機

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