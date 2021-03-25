iPhone 12 mini賣不好 傳蘋果可能得向三星賠償違約金

iPhone 12 mini 銷量不如預期的影響可能不只有蘋果，市場上傳出因為 iPhone 12 mini 賣太少，因此蘋果可能得補償螢幕供應商三星。

根據市場研究機構 Omdia 的資料，三星顯示器（Samsung Display）小型 OLED 出貨量在今年一月份下降 9% 至 4,500 萬片，推測可能是因為 iPhone 12 mini 銷量不佳的影響。

蘋果將今年一月到六月的 iPhone 12 系列生產目標下調到 7500 萬台，下降了 20%。《Korea Herald》 報導，三星顯示器是 iPhone 12 mini 螢幕的唯一供應商，由於蘋果訂購的面板未達最低訂購量，因此可能得再次向三星支付鉅額的賠償金。蘋果在 2019 年就已經向三星顯示器支付了 6.84 億美元的賠償金、2020 年則支付了 10 億美元的賠償金，兩者都是因為面板訂購量不足的原因。

三星顯示器是目前智慧型手機中顯示器供應量數一數二大的廠商，今年一月全球 OLED 面板出貨量達到 5300 萬片，其中三星顯示器就佔了 85%。

即使 iPhone 12 mini 銷售不如預期，傳出蘋果仍是著手開發 iPhone 13 mini，並會在九月發表。

資料來源：Korea Herald、Phonearena

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》