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搭載1億800萬畫素鏡頭realme 8系列揭曉 同步推出智慧燈泡、體重計

聯合新聞網 / 楊又肇
▲realme 8
▲realme 8

先前預告後，realme在印度地區分別揭曉realme 8、realme 8 Pro兩款手機，其中後者更搭載1億800萬畫素相機鏡頭設計。

▲realme 8 Pro
▲realme 8 Pro

realme 8與realme 8 Pro均搭載6.4吋Super AMOLED螢幕、支援螢幕下指紋辨識，同時在外觀設計也極為相似，但realme 8採用具備光彩色澤的銀色與黑色外觀，realme 8 Pro則提供藍色、黑色，以及螢光黃三款配色。

其他差異部分，realme 8採用聯發科Helio G95處理器、5000mAh電池容量，並且支援30W Dart Charge快充技術，而realme 8 Pro則採用Qualcomm Snapdragon 720G處理器，搭載4500mAh電池設計，並且支援50W SuperDart Charge快充設計。

而相機規格中，realme 8採用6400萬畫素在內四鏡頭設計，realme 8 Pro則採用1億800萬畫素在內四鏡頭設計，兩款手機均支援旁軸拍攝，以及星空拍攝模式。

▲realme 8
▲realme 8

▲realme 8 Pro
▲realme 8 Pro

▲realme 8 Pro
▲realme 8 Pro

▲realme 8 Pro
▲realme 8 Pro

建議售價方面，realme 8將以14999盧比起跳價格銷售，realme 8 Pro則將以17999盧比起跳價格銷售，兩者都會從3月25日中午12點起透過印度電商Flipkart、realme官網與主要通路開賣。

在此次活動中，realme也同步宣布在印度市場推出realme智慧體重計，預計在3月30日中午12點起以1999盧比價格銷售，另外也宣布引進對應1600萬色顯示的realme智慧燈泡，並且區分9W與12W兩種版本，同樣會在3月30日中午12點起開賣，建議售價則從799盧比起跳。

▲realme智慧燈泡
▲realme智慧燈泡

▲realme智慧體重計
▲realme智慧體重計

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

印度 電商 realme

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