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小米去年營收累積達人民幣2458.7億元 手機全球累積出貨量超過1.46億支

聯合新聞網 / 楊又肇

在美國法院裁定軍方說法說服力不足，讓小米暫時擺脫禁止投資危機之後，小米選在「生生不息」春季新品發表會展開前，公布2020財年全年度財報結果，其中總營收累積達人民幣2458.7億元，調整橫的淨利則達人民幣130.1億元。

同時，小米也宣布共同創辦人、集團資深副總裁劉德將擔任集團執行董事，並且繼續兼任組織部門部長，直接向執行長雷軍匯報。而負責手機、筆電、電視及大型家電業務的曾學忠與張峰都將升任集團資深副總裁，同樣向雷軍匯報。

至於原本加入小米超過6年，並且擔任國際部門總裁的集團資深副總裁周受資則確定離開，未來將會擔任字節跳動財務長。而未來國際部門總裁將會由現任Redmi品牌總經理、小米中國區總裁盧偉冰兼任，在此次人事異動之下也將升任小米集團資深副總裁。

依照小米公布2020財年全年度財報內容，其中手機業務營收達人民幣1522億元，相比去年增長24.6%，同時在全球累積出貨量更達1.46億支規模，相比去年同期增加，而在中國市場定價超過人民幣3000元，以及在國際市場定價超過300歐元的高階機種銷量更接近1000萬支。

另外，MIUI介面在全球每月活躍用戶人數累積達3.96億人，相比去年同期增加28%，同時在去年第四季的小米廣告營收達人民幣37億元，創下小米單季新高。

電視產品部分，在去年累積全球出貨量達1200萬台，其中包含小米電視與小米盒子的每月活躍用戶人數成長幅度達48%，透過小米網路服務累積營收則達人民幣238億元，相比去年同期增加19.7%，其中中國地區以外的小米網路服務營收更成長達55.1%。

在智慧物聯網裝置部分，目前與米家物聯網平台串接的裝置數量已經超過3.25億台，相比去年同期增加38%，同時米家App每月活躍使用人數達4500萬人，小愛同學的每月活躍用戶人數也累積達8670萬人，年成長比例分別為22.1%與43.5%。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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