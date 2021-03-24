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vivo在台推vivo X60 上半年有機會引進萬元5G機種
搶攻台灣5G手機市場，vivo今（24）日宣布在台推出5G機種vivo X60，vivo台灣總經理特助隋璇表示，vivo進入台灣市場3年，銷量持續成長，去年銷量年增156%，今年將趁勝追擊，推出更多新品，預估今年仍採5G、4G手機並行策略，上半年有機會引進萬元5G機種。
過去一年大陸品牌手機廠在台低調行銷，vivo今天也是一年多來首度舉行大型產品發表會，並邀請品牌代言人張鈞甯到場站台。vivo在台供應鏈包括聯詠（3034）、聯發科、晶技、敦泰、臻鼎-KY等。
vivo雖是最晚進入台灣市場的大陸品牌手機廠，但去年不畏疫情，透過通路擴展在台灣手機市占率已擠入前五名。隋璇表示，vivo目前在台有4間體驗店，3個客服中心，銷售據點達2,000點，此次推出
強調專業影像攝影的X60，希望銷售成績較去年能有所突破，並會持續強化消費者體驗服務，對台灣今年手機市場看法樂觀，預期將較去年成長。
vivo表示，vivo台灣總經理陳娟因為疫情關係無法來台，不過天天透過視訊或電話會議與同仁密切溝通，有時還會提醒同仁不要加班太晚。雖然近來電子零組件傳出缺貨，不過X60系列備貨很足夠。
vivo此次推出的X60 Pro與X60建議售價分別為23,990元與18,990元，即日起至3月28日於全台四家vivo體驗店（台北三創、台中一中、台南南紡、高雄夢時代）預購可享價值超過萬元好禮，限量前200名購機還可獲全聯禮券1000元，4月1日正式在台上市，搭配中華電信、台灣大哥大、遠傳電信和亞太電信指定資費0元起，並同步於Yahoo!奇摩購物中心、PChome24h購物、momo購物網、蝦皮購物、ETmall東森購物、遠傳friDay購物、myfone購物和神腦生活購物等電商通路正式開賣。
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