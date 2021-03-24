售價18990元起！台灣銷售的X60系列換上S870處理器 相機規格縮減

vivo今日 (3/24)在台灣市場推出採國際版規格設計的X60與X60 Pro，相較去年底在中國市場推出版本，主要差別在於處理器規格從三星Exynos 1080更換為Qualcomm Snapdragon 870，而相機規格也有差異。

在台灣市場推出版本中，X60將提供8GB記憶體+128GB儲存容量版本，建議售價為新台幣18990元，而X60 Pro則搭載12GB記憶體+256GB儲存容量，建議售價則是新台幣23990元。

兩款手機預計在4月1日開放銷售，並且從即日起至3月28日間開放於vivo體驗電預購，將額外加贈螢幕保固12個月、原廠延長一年保固，以及包含vivo藍牙雲動耳機、hoda藍寶石螢幕保護貼與鏡頭貼，另外也開放momo購物網、PChome 24h購物、Yahoo奇摩購物中心與蝦皮購物預購，但將不會包含螢幕保護貼配件。

▲(照片／ePrice提供)

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除了處理器更換為Snapdragon 870，原本在中國市場推行的X60所搭載微雲台設計，在國際版本則是改為採用4800萬畫素、f/1.48光圈與光學防震設計的廣角鏡頭，搭配1300萬畫素、f/2.2光圈與120度 (矯正後為108度)的超廣角鏡頭，以及1300萬畫素、f/2.46光圈的50mm焦段人像鏡頭，一樣採用與蔡司合作鏡頭設計。

而國際版本的X60 Pro則維持搭載微雲台設計，並且採用與國際版本的X60相同鏡頭設計，但是相比中國市場推行版本少了800萬畫素、f/3.4且支援5倍光學變焦的長焦鏡頭。

▲(照片／ePrice提供)

至於硬體規格方面，兩款手機均搭載6.56吋螢幕，其中X60採平面規格設計，而X60 Pro則採用雙側曲面、支援120Hz畫面更新率等設計，另外機身背蓋採用緞面AG玻璃工藝設計，透過霧面處理玻璃增加觸感，並且降低刮傷機率，並且區分冰極光、迷霧黑配色。

電池部分，X60採用4300mAh，X60 Pro則採用4200mAh容量設計，兩者均對應33W有線快充。而作業系統則是維持採用基於Android 10的FuntouchOS作介面，並未採用以Android 11為基礎打造的OriginOS。

▲(照片／ePrice提供)

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《原文刊登於合作媒體去年底在中國市場推出版本，主要差別在於處理器規格從三星Exynos 1080更換為Qualcomm Snapdragon 870，而相機規格也有差異。

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