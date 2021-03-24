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iPhone 13前玻璃面板曝光？萬年瀏海終於縮小了

聯合新聞網 / iPhone News 愛瘋了
希臘維修服務商iRepair提供了一張據稱是iPhone 13機型的正面玻璃面板照片。 圖擷自MacRumors
希臘維修服務商iRepair提供了一張據稱是iPhone 13機型的正面玻璃面板照片。 圖擷自MacRumors

分析師普遍預測今年美國 Apple 公司會縮小新 iPhoneFace ID 原深感測相機組件(瀏海)，今天希臘維修服務商 iRepair 向 MacRumors 網站提供了一張據稱是 iPhone 13 機型的正面玻璃面板照片，能看到重新設計而且更小的瀏海，和 iPhone 12 系列一樣是 5.4 吋、6.1 吋和 6.7 吋三種顯示螢幕尺寸。

iPhone 13 前玻璃面板諜照曝光

從這張諜照除了能看到 iPhone 13 前瀏海縮小了外，聽筒被移動到更上的位置。

蘋果分析師郭明錤和其他一些消息人士此前聲稱，iPhone 13 機型中的一些 Face ID 組件將被整合，從而實現更小的瀏海，但他們沒有提到聽筒被重新定位。

自 2017 年在 iPhone X 上首次亮相以來，原深感測相機的設計一直沒有改變。在今年縮小瀏海後，郭明池表示，蘋果計劃至少在 2022 年的部分 iPhone 機型上改用打孔顯示設計。

除了原深感測相機之外，預計 iPhone 13 機型的設計將與 iPhone 12 機型幾乎相同，據傳主要的新功能包括 iPhone Pro 機型的 120Hz 顯示螢幕、更大的電池、更快的 A15 晶片以及攝像鏡頭的改進。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

希臘 iPhone Face ID iPhone 13

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