iPhone 13前玻璃面板曝光？萬年瀏海終於縮小了

分析師普遍預測今年美國 Apple 公司會縮小新 iPhone 的 Face ID 原深感測相機組件(瀏海)，今天希臘維修服務商 iRepair 向 MacRumors 網站提供了一張據稱是 iPhone 13 機型的正面玻璃面板照片，能看到重新設計而且更小的瀏海，和 iPhone 12 系列一樣是 5.4 吋、6.1 吋和 6.7 吋三種顯示螢幕尺寸。

iPhone 13 前玻璃面板諜照曝光

從這張諜照除了能看到 iPhone 13 前瀏海縮小了外，聽筒被移動到更上的位置。

蘋果分析師郭明錤和其他一些消息人士此前聲稱，iPhone 13 機型中的一些 Face ID 組件將被整合，從而實現更小的瀏海，但他們沒有提到聽筒被重新定位。

自 2017 年在 iPhone X 上首次亮相以來，原深感測相機的設計一直沒有改變。在今年縮小瀏海後，郭明池表示，蘋果計劃至少在 2022 年的部分 iPhone 機型上改用打孔顯示設計。

除了原深感測相機之外，預計 iPhone 13 機型的設計將與 iPhone 12 機型幾乎相同，據傳主要的新功能包括 iPhone Pro 機型的 120Hz 顯示螢幕、更大的電池、更快的 A15 晶片以及攝像鏡頭的改進。

iPhone 13 Front Glass Reveals Smaller Notch With Earpiece Relocated to Top Bezel https://t.co/3eAmyPSCq0 by @rsgnl pic.twitter.com/0xnzkYVuoS — MacRumors.com (@MacRumors) March 23, 2021

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》