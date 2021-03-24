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黑鯊4系列來了！搭載720Hz觸控反應率螢幕、120W快充 售價曝光

聯合新聞網 / 楊又肇

與Nubia的紅魔手機6，以及華碩推出的ROG Phone 5相同，黑鯊此次也延續先前推出多款機種設計，分別推出搭載Qualcomm Snapdragno 870處理器的黑鯊手機4，以及採用Snapdragon 888處理器的黑鯊手機4 Pro。

而相較過往機種採用明顯「X」型的識別造形設計，此次則是採背蓋玻璃下形式打造，因此在整體造型相對低調，同時正面視訊鏡頭也採用上方居中的開孔形式設計，背面主相機鏡頭則改為橫向一字排開形式，螢幕則採用三星E4 AMOLED面板打造的6.67吋螢幕，對應144Hz畫面更新率，並且標榜支援高達720Hz觸控反應率。

另外，黑鯊更將先前用在黑鯊手機3 Pro的側面機械式按鍵做了強化，改為全新磁動力驅動方式，讓使用壽命延長至100萬次，同時位置也移到右側邊框，並且讓此次推出的黑鯊手機4、黑鯊手機4 Pro均搭載此項設計。

機身部分，黑鯊手機4與黑鯊手機4 Pro均採用9.9mm厚度設計，並且搭載對稱式喇叭設計，在黑鯊手機4 Pro更採用7磁路發聲單體與1226線性揚聲器設計，標榜擴音腔體容積達1.5cc，更保留3.5mm耳機孔。

黑鯊手機4分別推出墨海黑、幻鏡黑、凌光灰、風暴藍，以及針對女性市場打造的櫻舞粉，而黑鯊手機4 Pro則分別推出戰羽青、稜鏡灰遂空黑與墨海黑。

▲黑鯊手機4
▲黑鯊手機4

▲黑鯊手機4 Pro
▲黑鯊手機4 Pro

其中，黑鯊手機4採用Snapdragon 870處理器、黑鯊手機4 Pro則使用Snapdragon 888處理器，並且採用UFS 3.1與客製設計的SSD形成磁碟陣列儲存系統，標榜可在讀寫速度分別增加55%與69%。兩款手機均配置4500mAh電池容量，支援可在15分鐘內將電池充滿的120W有線快充 (必須搭配專屬充電器)，另外則是搭載可模擬交通卡、數位錢包或門禁卡的NFC功能。

相機部分，兩款手機均搭載2000萬畫素視訊鏡頭，黑鯊手機4在主相機則採用4800萬畫素廣角鏡頭，搭配800萬畫素超廣角鏡頭，以及500萬畫素微距鏡頭，黑鯊手機4 Pro則是將廣角鏡頭改為6400萬畫素規格，其餘鏡頭則與黑鯊手機4搭載規格相同。

不過，在記憶體配置部分，黑鯊手機4最高僅提供12GB容量規格，而黑鯊手機4 Pro最高也僅提供16GB容量設計，並未像紅魔手機6 Pro、ROG Phone Ultimate額外配置18GB容量記憶體規格。

建議售價方面，黑鯊手機4將以人民幣2499元起跳售價推出，黑鯊手機4 Pro建議售價則從人民幣3999元起跳，預計從3月26日開放銷售，另外也準備推出售價為人民幣5899元的頂規版，將額外包含散熱背夾、保護殼、耳機與20000mAh行動電源等配件。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

人民幣 黑鯊手機

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