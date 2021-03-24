快訊

遭福原愛視訊離婚 江宏傑備受打擊私下數度淚崩

雨來了！滴滴都珍貴 全台各水庫啟動人工增雨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

時脈提升！Qualcomm更新S860處理器 以S855+處理器為基礎改版

聯合新聞網 / 楊又肇

Qualcomm執行長Steve Mollenkopf日前透露，將先以成熟製程產品舒緩近期晶片供貨短缺問題，而在日前宣布推出以Snapdragon 865處理器為基礎打造的Snapdragon 870處理器之後，Qualcomm再次宣布將過去推出的Snapdragon 855+處理器重新調整，並且改名為Snapdragon 860處理器，由小米旗下POCO稍早揭曉的POCO X3 Pro率先採用。

相較原本的Snapdragon 855+處理器，Snapdragon 860處理器同樣以台積電7nm FinFET製程打造，運作時脈從2.84GHz提高至2.96GHz，同時也讓記憶體也從原本僅支援12GB增加至16GB，並且可直接用於既有產品設計，無須另外進行相容測試。

此外，相比原本設計更加入支援前後鏡頭錄影拍攝、夜間自拍，以及超廣角夜拍功能，讓手機搭載相機可以有更多應用功能，其他部分也加入Wi-Fi 6與60 GHz無線網路傳輸頻寬連接與QC 4.0+快充技術，並且支援Qualcomm Mobile Security加密安全技術，連網部分則搭載Snapdragno X50 5G網路晶片，分別對應6GHz以下頻段與毫米波連接功能。

雖然Snapdragon 855+處理器是2019年下半年推出產品，但本身依然定位在旗艦規格，因此即便Qualcomm後續推出的Snapdragno 700系列處理器產品已經追趕其運算效能，但在設計相容性、無須作額外調整，以及在GPU等運算效能、處理器對應功能也相對完整情況下，對於手機製造商將能以相對較低成本形式打造產品。

此外，在目前5nm製程處理器產品仍有供貨短缺情況，Qualcomm接續推出Snapdragon 870處理器、Snapdragon 860處理器，顯然也是希望填補市場更多處理器需求，並且吸引更多業者能採用其處理器打造手機產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

台積電 Qualcomm

延伸閱讀

小米3/29「生生不息」春季發表會 預期有小米11 Pro、小米筆電Pro等新品

Qualcomm執行長：先以成熟製程產品舒緩近期晶片供貨短缺問題

代號「Ice Lake-SP」的新款第三代Xeon Scalable可擴展處理器 將搭載40核心設計

iQOO Neo 5換上S870處理器 搭載特殊隱藏相機檢查功能

相關新聞

黑鯊4系列來了！搭載720Hz觸控反應率螢幕、120W快充 售價曝光

與Nubia的紅魔手機6，以及華碩推出的ROG Phone 5相同，黑鯊此次也延續先前推出多款機種設計，分別推出搭載Qualcomm Snapdragno 870處理器的黑鯊手機4，以及採用Snapdragon 888處理器的黑鯊手機4 Pro。

iPhone「電池健康度」降超快？ 達人指出「3習慣」最大元兇

iPhone手機電池的健康度常成為果粉熱議的話題。一位網友反映才買數月的iPhone 12，手機電池健康度竟只剩95%，相當不解，上網詢問使用同款手機者，是否也有相同情形。對此，3C達人指出，這種情形與「3項使用習慣」很有關係。

他用安卓手機想換iPhone 網見「這需求」直搖頭：錯的離譜

智慧型手機品牌市場競爭激烈，日前就有一名使用安卓手機的男網友表示想要換成iPhone，便上網詢問網友建議，但許多人看了原PO的「需求」後紛紛勸退他，認為他根本不需要為此換成iPhone。

OnePlus 9、OnePlus 9 Pro正式亮相！攜手「哈蘇」強化拍攝體驗

如先前預告，一加在正式揭曉的OnePlus 9與OnePlus 9 Pro加入與哈蘇 (Hasselblad)合作的相機設計，就此強調可紀錄色彩更自然、色準更高的影像。

POCO F3與POCO X3 Pro揭曉 後者率先採用Qualcomm新款S860處理器

去年底宣布從小米體系拆分獨立的POCO，稍早宣布推出POCO F3與POCO X3 Pro兩款新機，後者更率先搭載Qualcomm以Snapdragon 855+處理器升頻改款設計的Snapdragon 860處理器。

時脈提升！Qualcomm更新S860處理器 以S855+處理器為基礎改版

Qualcomm執行長Steve Mollenkopf日前透露，將先以成熟製程產品舒緩近期晶片供貨短缺問題，而在日前宣布推出以Snapdragon 865處理器為基礎打造的Snapdragon 870處理器之後，Qualcomm再次宣布將過去推出的Snapdragon 855+處理器重新調整，並且改名為Snapdragon 860處理器，由小米旗下POCO稍早揭曉的POCO X3 Pro率先採用。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。