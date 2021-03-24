時脈提升！Qualcomm更新S860處理器 以S855+處理器為基礎改版

Qualcomm執行長Steve Mollenkopf日前透露，將先以成熟製程產品舒緩近期晶片供貨短缺問題，而在日前宣布推出以Snapdragon 865處理器為基礎打造的Snapdragon 870處理器之後，Qualcomm再次宣布將過去推出的Snapdragon 855+處理器重新調整，並且改名為Snapdragon 860處理器，由小米旗下POCO稍早揭曉的POCO X3 Pro率先採用。

相較原本的Snapdragon 855+處理器，Snapdragon 860處理器同樣以台積電7nm FinFET製程打造，運作時脈從2.84GHz提高至2.96GHz，同時也讓記憶體也從原本僅支援12GB增加至16GB，並且可直接用於既有產品設計，無須另外進行相容測試。

此外，相比原本設計更加入支援前後鏡頭錄影拍攝、夜間自拍，以及超廣角夜拍功能，讓手機搭載相機可以有更多應用功能，其他部分也加入Wi-Fi 6與60 GHz無線網路傳輸頻寬連接與QC 4.0+快充技術，並且支援Qualcomm Mobile Security加密安全技術，連網部分則搭載Snapdragno X50 5G網路晶片，分別對應6GHz以下頻段與毫米波連接功能。

雖然Snapdragon 855+處理器是2019年下半年推出產品，但本身依然定位在旗艦規格，因此即便Qualcomm後續推出的Snapdragno 700系列處理器產品已經追趕其運算效能，但在設計相容性、無須作額外調整，以及在GPU等運算效能、處理器對應功能也相對完整情況下，對於手機製造商將能以相對較低成本形式打造產品。

此外，在目前5nm製程處理器產品仍有供貨短缺情況，Qualcomm接續推出Snapdragon 870處理器、Snapdragon 860處理器，顯然也是希望填補市場更多處理器需求，並且吸引更多業者能採用其處理器打造手機產品。

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