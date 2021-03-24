POCO F3與POCO X3 Pro揭曉 後者率先採用Qualcomm新款S860處理器

去年底宣布從小米體系拆分獨立的POCO，稍早宣布推出POCO F3與POCO X3 Pro兩款新機，後者更率先搭載Qualcomm以Snapdragon 855+處理器升頻改款設計的Snapdragon 860處理器。

此外，POCO也宣布啟用全新官網網址「www.po.co」，藉此與原本小米官網進一步拆分，而台灣地區官網目前也已經上線運作，但尚未更新此次發表新機資訊。

此次推出兩款新機POCO F3與POCO X3 Pro，均搭載支援120Hz畫面更新率的6.67吋螢幕，解析度均為Full HD+設計，並且採用開孔視訊鏡頭設計，同樣搭載2000萬畫素規格，但POCO F3背後相機則分別採用4800萬畫素廣角鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭，以及500萬畫素長焦+微距鏡頭構成，而POCO X3 Pro背後相機同樣採用4800萬畫素廣角鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭，額外搭配各為200萬畫素的景深鏡頭與微距鏡頭。

POCO F3採用Snapdragon 870處理器、LPDDR5記憶體與UFS 3.1儲存元件，電池容量則是4520mAh，支援33W有線快充，並且搭配支援Dolby ATMOS全景聲等音效技術的雙喇叭設計，同時也配置NFC與紅外線發射器，分別推出夜晚黑、北極白與深海藍三款配色，作業系統則採用MIUI 12 for POCO操作介面。

▲POCO F3

POCO X3 Pro硬體部分則採用Snapdragon 860處理器、LPDDR4記憶體與UFS 3.1儲存元件，電池容量則是5160mAh，支援33W有線快充，並且搭配支援Dolby ATMOS全景聲等音效技術的雙喇叭設計，同時也配置NFC與紅外線發射器，分別推出幻影黑、金屬青銅、霜藍色三款配色。

▲POCO X3 Pro

建議售價部分，POCO F3預計以349歐元跳價格銷售，預計從3月27日至4月6日間透過POCO官網、阿里巴巴旗下AliExpress、亞馬遜等線上通路預先銷售，預計以299歐元起跳優惠價格銷售，之後也會加入eBay、天貓在內通路銷售。而POCO X3 Pro則會以249歐元起跳價格銷售，預計在3月24日至4月1日間透過POCO官網、阿里巴巴旗下AliExpress、亞馬遜與eBay等線上通路預先銷售，預計以199歐元起跳優惠價格銷售，之後也會加入OTTO、天貓等通路銷售。

目前台灣方面也由小米台灣評估是否引進台灣市場，同時就POCO F3日前已經在台灣NCC認證文件公布相關資訊，加上POCO說明合作銷售通路中也包含PChome 24h購物，意味這兩款新機也會在台灣市場推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》