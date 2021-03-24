OnePlus 9、OnePlus 9 Pro正式亮相！攜手「哈蘇」強化拍攝體驗

如先前預告，一加在正式揭曉的OnePlus 9與OnePlus 9 Pro加入與哈蘇 (Hasselblad)合作的相機設計，就此強調可紀錄色彩更自然、色準更高的影像。

此外，在OnePlus 9 Pro中更率先採用Sony提供、支援4800萬畫素的IMX789 CMOS感光元件，以及採曲面鏡頭設計、應用Sony IMX766 CMOS感光元件的5000萬畫素超廣角鏡頭，藉此修正一般超廣角鏡頭經常會在邊角出現變形失真的問題。

至於另外搭配的鏡頭，則包含對應3.3倍的800萬畫素光學長焦鏡頭，以及黑白鏡頭，並且在螢幕搭載1600萬畫素規格的視訊鏡頭。

而在與哈蘇合作之下，OnePlus 9系列機種將會在Pro拍攝模式搭載12位元RAW檔案拍攝功能，並且加入哈蘇提供後製功能，以及哈蘇相機快門聲模擬功能。

硬體規格方面，OnePlus 9系列均搭載Qualcomm Snapdragon 888處理器，另外也均搭載支援65W有線快充 (需搭配Warp Charge快充技術)的4500mAh電池設計，標榜可在30分鐘內將電池充滿，無線充電則可在45分鐘內完成充電。

兩者差異部分，OnePlus 9 Pro採用解析度為QHD+、支援120Hz畫面更新率的6.7吋LPTO AMOLED雙側曲面螢幕，LPDDR5記憶體則區分8GB與12GB，儲存容量則區分128GB與256GB，提供銀色、綠色與黑色三款配色。

OnePlus 9則是調整為Full HD解析度、同樣對應120Hz畫面更新率的6.55吋平面螢幕，顏色則區分黑色、藍色與銀色，相機方面則是將廣角鏡頭調整為4800萬畫素規格，並且取消搭載長焦鏡頭與快充設計。

其他部分，則包含作業系統採用基於Android 11的ColorOS 11操作介面，另外在觸控操作則加入名為HyperTouch功能，讓使用者能在遊玩《決勝時刻：Mobile》 (Call of Duty Mobile)等遊戲時，可以有更低觸控延遲表現。

建議售價方面，OnePlus 9系列將會從4月2日起開放銷售，其中OnePlus將以729美元起跳價格銷售，而OnePlus 9 Pro建議售價則從969美元起跳。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》