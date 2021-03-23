他用安卓手機想換iPhone 網見「這需求」直搖頭：錯的離譜

智慧型手機品牌市場競爭激烈，日前就有一名使用安卓手機的男網友表示想要換成iPhone，便上網詢問網友建議，但許多人看了原PO的「需求」後紛紛勸退他，認為他根本不需要為此換成iPhone。

原PO在Dcard發文透露「因為換了5G的關係，以往都是用安卓系列的我，正在考慮是不是入手之前就很想試試看的iPhone系列」，他表示多數網路評價認為買iPhone 12不如等iPhone 13，「不過好像要等候半年的感覺？想請問有沒有實際用過的人或也在觀望的人可以討論一下？」

他指出，「平常除了睡覺和跟朋友吃飯以外，幾乎都握著手機，常看YouTube影片、臉書及IG影片，也喜歡拍風景及人物攝像，目前有考慮iPhone Pro系列手機」，希望網友們能給建議。

許多網友看了原PO的需求後紛紛留言建議，「認真講，iPhone 5G 跟安卓5G相比，安卓5G還比較好用，然後注意一下5G熱點分享限制」、「iPhone分享真的雷，不要對5G抱有太大期待，畢竟住家能收到5G的機率不高」、「5G＋重度使用，12的續航一定不夠你用」、「為了5G選iPhone，估計你是方向錯的離譜」。

也有內行網友分析5G重點，「覆蓋率只是參考用，5G穿透力不強，很多地方其實4G比較快，我家剛好隔壁百貨，靠邊間收得到5G，其他房間都收不到」、「本人用4G吃到飽，因為我很需要熱點分享，因此沒考慮5G，但是我有辦5G試用，室內真的目前還是很不好，但一出室外5G就超級好」。