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一加確認OnePlus 9系列手機 將搭載ColorOS 11操作介面

聯合新聞網 / 楊又肇

一加執行長劉作虎證實，預計在3月24日揭曉的OnePlus 9系列手機，將不再搭載過往採用的氫OS (H2 OS)操作介面，而將採用OPPO去年推出基於Android 11的ColorOS 11操作介面

而過往針對OnePlus 8系列以前推出機種，一加表示依然會持續維持更新既有氫OS操作介面，但從OnePlus 9系列開始則會改用ColorOS 11操作介面。在中國市場銷售版本開始採用ColorOS 11操作介面之後，預期針對海外市場銷售的OnePlus 9系列也會跟進做調整。

此次宣布讓OnePlus 9系列手機改用ColorOS 11操作介面，或許與劉作虎在去年8月底回到OPPO體系，並且負責產品規劃與產品使用體驗設計有關，或許意味未來OnePlus系列手機產品會有更多OPPO設計的影子。

去年9月下旬於ODC 2020開發者大會中公布的ColorOS 11，針對高畫面更新率螢幕規格調整動畫顯示效果，並且降低延遲情況，另外也加入自製鈴聲、懸浮視窗、雲端密碼備份、多螢幕互連共享等功能，同時也在視覺設計加入提供多種筆觸與圖形設計，以及更多不同強度的暗色顯示模式，甚至可透過演算法針對既有桌布內容重新「創作」。

目前一加已經確定與哈蘇合作相機鏡頭技術，並且用於即將揭曉的OnePlus 9系列手機，另外也確定將推出一加手錶

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

一加 Android

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