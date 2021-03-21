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公布OnePlus 9系列手機外觀後 一加再次公布手錶產品外型
日前確認將在3月24日公布OnePlus 9系列消息後，一加後續除了接連公布手機具體外觀，稍早更由創辦人劉作虎公布即將揭曉的一加手錶實際外觀。
在日前有不少傳聞後，一加終於公布旗下第一款智慧型手錶外觀，同時也確認正式名稱為一加手錶 (OnePlus Watch)，並且採用圓形錶面設計，透過觸控及右側兩組按鍵操作功能。
依照劉作虎說明，一加手錶以手工形式進行打磨，並且在手錶框體採用特殊材質設計，另外作業系統則採用客製化設計的即時作業系統 (Real-time operating system,RTOS)。
整體來看，一加手錶整體設計實際上比較像是三星過去曾推出的手錶產品，但錶帶配戴固定設計則比較像是Apple Watch的運動錶帶，預期也能依照個人需求更換錶帶配件。
至於建議售價方面，劉作虎透露將會以可接受價位進入市場銷售。
而預計在3月24日揭曉的OnePlus 9系列手機，日前也已經確定將會與哈蘇合作相機鏡頭技術，並且在後續公布手機具體外觀。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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