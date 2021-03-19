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華碩摺疊手機？Google暴雷未上市的安卓新機 ZenFone 8 Flip等11支全曝光

聯合新聞網 / 電獺少女
圖為ASUS ZenFone 7系列手機。圖擷自華碩官網
圖為ASUS ZenFone 7系列手機。圖擷自華碩官網

哇哇哇

什麼是年度最強暴雷，我想就是這一波了。Google 在近日更新了 AR 平台 ARCore 的支援裝置列表，一口氣新增了 23 款支援的手機，誰知道裡頭竟然有 11 款還沒上市曝光的新機！

ARCore 是 Google 自家的 AR 平台，可以用來創建擴增實境。稍早 Google 對 ARCore 的表單進行例行性的更新，結果被眼尖的外媒發現，這次新增的 23 支手機中，竟然有多達 11 支是未來才會上市的手機，有些甚至都沒有傳出過消息，這 11 支手機包含

ASUS Zenfone 8 Flip

LG Stylo 7

Motorola MOTO G100

Oppo Reno 5 A

Oppo Reno 5 Pro+ 5G Bosch

realme 8 Pro

三星 A52 4G

三星 A72 4G

三星 A82 5G

TCL 20 Pro 5G

中興 Z6650S

Google 目前已經撤下這 23 支手機，但曝光的這些新機種其實蠻讓人期待的，其中我最感興趣的是 Zenfone 8 Flip，目前的 Zenfone 8 傳出搭載高通 S888 處理器，還會採用 5.9 吋的 OLED 螢幕，並支援 120Hz 螢幕更新率。除此之外外媒報導可能還會推出小尺寸的 ZenFone mini。而現在曝光的則是 Zenfone 8 Flip，難道會是華碩的摺疊手機嗎？

另外 Motorola MOTO G100 則是可能會在 3/25 的發表會亮相，它應該會是搭載高通 S870 的高階手機。realme 8 Pro 可能導入 1 億畫素鏡頭，並採用三星 HM2 感光元件。realme 副總裁也已經透過影片宣布新機將會在 3/24 發表

以上這些神秘新機大家比較期待誰的出現呢？

（新聞來源：Google DevelopersAndroid-APK、9to5Googlemysmartprice

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

Android Google 華碩 ZenFone

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