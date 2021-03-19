iQOO Neo 5換上S870處理器 搭載特殊隱藏相機檢查功能

年初揭曉iQOO 7系列手機之後，vivo稍早宣布換上Qualcomm Snapdragon 870處理器的iQOO Neo 5。

iQOO Neo 5延續去年推出的iQOO 5系列設計，一樣採用平面設計、居中開孔與Full HD+解析度設計的6.62吋三星E3材質AMOLED螢幕規格，一樣支援120Hz畫面更新率與最高300Hz觸控反應率，最高可對應1000Hz瞬間觸控反應率，並且支援螢幕下指紋辨識功能，背面也採用AG玻璃材質設計，分別提供黑、白、橘三款配色。

另外，為了強化顯示效果，iQOO Neo 5也額外搭載一組Pixelworks X5 Pro獨立顯示晶片，藉此輔助提升色準表現，並且加入顯示更新率補正，同時也也對應雙喇叭輸出設計與線性震動馬達，但位搭載3.5mm耳機孔。

硬體規格除了採用Snapdragon 870處理器，更搭載LPDDR5記憶體與UFS 3.1儲存元件，並且透過液冷散熱系統穩定效能表現，電池容量為4400mAh，支援66W有線快充，並且可在半小時內將電量充滿，但原廠盒裝僅提供45W規格充電器。

鏡頭方面，iQOO Neo 5搭載1600萬畫素視訊鏡頭，配置搭載4800萬畫素、Sony IMX598感光元件的廣角鏡頭，以及1300萬畫素超廣角鏡頭與200萬畫素黑白鏡頭。

另外，vivo強調在iQOO Neo 5的OriginOS操作介面中，加入可配合Wi-Fi訊號搜尋，以及手動拍攝搜尋方式，藉此尋找周圍是否有隱藏相機的功能，藉此確保使用者隱私安全。

建議售價方面，iQOO Neo 5將會以人民幣2699元，以及人民幣2999元價格銷售，並且從即日起開放中國市場預購。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》