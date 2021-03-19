小米11國際版快速動手玩 簡單而直接的操作體驗

日前宣布將於全球市場推出小米11國際版，同時也確認手機遊戲《原神》進行最佳化調整合作之後，小米台灣也確定將此款手機引進台灣市場，而筆者也在簡短時間內進行實機體驗。

相比更早在中國市場推行版本，小米11國際版基本上沒有作太大改變，同樣採用Snapdragon 888處理器、6.81吋四面曲面全尺寸AMOLED螢幕、採用1億800萬畫素廣角鏡頭的主相機模組設計，以及Harman Kardon調校的立體聲擴音喇叭等。

軟體部分則搭載支援Google GMS服務的Android 11，並且搭載新版MIUI 12.5版本操作介面，甚至更標榜與Google合作將介面設計最佳化，藉此降低電力損耗。

▲小米11

相較先前透過代理商引進台灣銷售模式，此次引進台灣市場的小米11則是由小米台灣直接銷售，同時也提供產品後續保固與維修服務。

▲此次小米11是由小米台灣引進，並非採先前透過代理商方式

硬體規格方面，此次引進台灣市場的小米11，採用國際版相同設計，分別搭載Snapdragon 888處理器，搭配VC液冷立體散熱系統，並且採用2K+ (3200×1440)解析度設計的6.81吋四面曲面全尺寸AMOLED螢幕，支援120Hz畫面更新率與480Hz觸控反應率，同時也對應1500 nits亮度表現，以及對應JNCD 0.38色彩精準表現，搭配小米自行研發的色彩校準演算法，讓螢幕顯色效果更準確。

▲搭載120Hz畫面更新率螢幕

▲此次機身也採用前後雙側曲面設計

▲藉由PC Mark與GeekBench測試效能

螢幕表面同樣採用康寧Gorilla Glass Victus強化玻璃保護，機身採8.06mm厚度與196公克重量設計，支援螢幕下指紋辨識方式解鎖，並且加入可量測心率設計，另外也搭載支援55W有線快充與50W無線充電的4600mAh電池設計，而在盒裝內也會預設提供55W GaN氮化鎵充電器，讓使用者能在更快時間內將手機電量充滿。

▲此次在台銷售版本將會直接附上55W GaN氮化鎵充電器

相機設計部分，一樣在主相機採用1億800萬畫素廣角鏡頭，搭配使用1/1.33吋感光元件、支援光學防震，以及4組像素合併拍攝功能，另外則搭配1300萬畫素、123度超廣角鏡頭，以及500萬畫素、50mm長焦鏡頭，而前方以開孔形式配置的視訊鏡頭則是2000萬畫素。

比較可惜的是，在高倍率變焦拍攝時並未像三星在Galaxy S20 Ultra開始加入輔助視窗，讓使用者能更方便聚焦拍攝物體，甚至也未像Galaxy S21 Ultra加入人工智慧補正效果，因此在高倍率拍攝影像多半不太實用。

不過，畢竟還是用了三星1億800萬畫素感光元件，加上小米調整相機拍攝表現，在多數拍攝成像其實不錯，同時在拍攝功能也延續加入電影模式、Vlog模式，以及可在夜間拍攝月亮的「月亮模式」，更針對低光環境拍攝需求強化夜間拍攝模式。

▲主相機同樣標榜採用電影級相機規格設計

▲主相機搭載1億800萬畫素廣角鏡頭，搭配使用1/1.33吋感光元件、支援光學防震，以及4組像素合併拍攝功能，另外則搭配1300萬畫素、123度超廣角鏡頭，以及500萬畫素、50mm長焦鏡頭

▲藉由人工智慧技術提供不同電影特效拍攝功能

▲針對錄影功能部分進行夜景拍攝等強化

▲讓使用者更方便透過簡單操作即可拍出電影畫面般效果

其他部分，則包含搭載Harman Kardon調校的立體聲擴音喇叭，並且支援智慧場景識別，依照不同環境調整最佳聲音輸出效果，另外也支援同時與兩組藍牙耳機連結，以及包含紅外線遙控器模擬功能、雙頻GPS設計與多功能NFC設計。

▲與Harman Kardon合作擴音喇叭調校

作業系統則採用Android 11，支援Google GMS服務，並且搭載新版與Google共同設計的MIUI 12.5國際版，標榜可降低處理器運算資源佔用比例，讓手機電力使用時間延長，同時也讓手勢在內操作效率提升。

同時，新版MIUI 12.5國際版也同樣對應自然操作體驗，因此整體介面使用感受就像是真的在使用觸控按鍵，或是撥動轉軸，而在介面互動也相對自然。

而在遊戲使用體驗部分，則會藉由與米哈遊策略合作，將使小米11在執行《原神》能有更好運作表現，同時未來米哈遊推出遊戲也會與小米手機進行最佳化調整。

建議售價

建議售價方面，小米11在台灣地區將以新台幣21999元價格銷售，同時僅提供8GB記憶體+256GB儲存容量規格，分別提供午夜灰、雲朵白與漸層的天際藍三款配色，將從3月19日起開放預購，將會在4月2日開放領機。

針對購買小米11的消費者，小米將額外提供免登錄即刻獲得的2年保固，以及1年內1次免費螢幕維修服務，並且首度將小米11列入免費到府收送維修項目。

▲小米11

▲提供午夜灰、雲朵白與漸層的天際藍三款配色

▲小米11

▲小米11

▲小米11

▲相機介面

▲提供多項拍攝功能

▲一樣提供可快速切換不同焦距拍攝模式

相機拍攝效果：

2700萬畫素 (4組畫素合併)與1億800萬畫素夜間拍攝對比：

1倍、30倍變焦夜間拍攝對比：

1倍、5倍、10倍、30倍變焦白天拍攝對比：

一般夜間手持、開啟夜景模式手持拍攝對比：

實際拍攝：

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》