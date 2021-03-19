小米11開箱評測：最便宜的高通S888旗艦 依然是性價比最好的5G旗艦？
小米 11 國際版日前才發表，台灣小米這次手腳很快的，也將小米 11 引進台灣了，小米 11 主打 1 億畫素主鏡頭、各方面硬體功能也都堆到頂尖，加上延續一貫高性價比的表現，對於還在觀望 5G 旗艦機的消費者來說，這是款非常超值的旗艦。
小米 11 外觀設計
小米 11 共有三款顏色，分別是天際藍、午夜灰和雲朵白，三款手機皆採用 AG 玻璃工藝打造，玻璃為康寧大猩猩 Victus 材質，提供出色的抗刮、抗摔和耐磨效果。
機身造型還滿圓潤的，四個邊都是曲面設計，加上圓弧的主鏡頭外框、圓弧的螢幕造型和圓弧的邊框。不過對於有點龜毛的人如筆者來說，這些圓弧如果可以設計得再更細膩一點會更好，目前螢幕、主鏡頭邊框、機身中框的圓弧 R 角都不同，看起來就沒那麼俐落有一致性的感覺，如果可以更統一的話感覺會更好。
▲ 小米 11 推出天際藍、午夜灰以及雲朵白三色。
小米 11 螢幕用料還不錯，採用 6.81 吋 AMOLED 開孔螢幕，雖然是四曲面設計，不過螢幕四周加入了防誤觸功能，操作時不太會碰到邊緣導致誤觸的情況產生；因為四曲面搭配窄邊框設計，螢幕看起來有更放大的效果；螢幕解析度最高為 WQHD+ 解析度，搭配小米 Super Resolution 技術，可以把低解析度的影片升級到類似 WQHD+ 的觀賞效果。
顯色方面支援 DCI-P3 廣色域顯示，對比度更達 5,000,000：1，也有 HDR10+ 顯示支援，加上小米自家的陽光螢幕 3.0、閱讀模式 3.0 等功能，整體使用起來的瀏覽體驗是頗舒適的。加上亮度和小米 10T Pro 相比大幅提高到 1500nits，就算在戶外使用也能清楚瀏覽螢幕。
▲ 螢幕為 6.81 吋 120Hz WQHX+ AMOLED 四曲面螢幕。
螢幕更新率提供最高 120Hz 的更新率，並且有 AdaptiveSync 技術，會依照使用者開啟的 app 不同自動調整 30Hz、60Hz、90Hz 或 120Hz 螢幕更新率，讓手機提供流暢的畫面表現同時不會太噴電，觸控採樣率達到 480Hz，是目前智慧型手機中觸控採樣率屬一屬二高的。小米也提供購買後一年一次免費螢幕維修和兩年的保固，還滿佛心的售後服務。
其他機身細節：
▲ 頂端有紅外線感應器、揚聲器、麥克風。
▲ 底部為 SIM 卡槽、揚聲器、Type-C 連接埠。
▲ 雙 nano SIM 卡槽支援 5G 台灣全頻段。
▲ 機身右側有電源鍵和音量鍵。
▲ 前鏡頭為 2000 萬畫素 f/2.2 前鏡頭。
高通 Snapdragon 888 處理器
硬體配置上小米 11 直接用上了各種旗艦配置，包含高通 Snapdragon 888 旗艦級處理器、8GB LPDDR 5 記憶體和最高 256GB UFS3.1 儲存空間，透過安兔兔跑分測試分數表現滿好的，達到了 704,049 分，溫度控制也做得還不錯，從安兔兔溫度監控圖看來跑分前溫度為 32 度，跑分後上升到 39 度。Geekbench 5 和 3D Mark Wild Life 的成績也還滿好的，不論是效能或是圖形處理表現都很出色，實際操作的流暢度和玩遊戲時的反應速度也都很順。
▲ 左至右依序為安兔兔跑分、Geekbench 跑分、3D Mark 跑分測試結果。
以下提供小米 11 和小米 10T Pro 硬體規格供讀者參考。
|型號
|小米 11
|小米 10T Pro
|螢幕
6.81 吋 120Hz WQHD+ AMOLED 四曲面螢幕
對比 5,000,000：1
120Hz 螢幕更新率
480Hz 觸控採樣率
亮度最高 1500nits
6.67 吋 144Hz Full HD+ LCD 螢幕
對比 1500：1
144Hz 螢幕更新率
亮度最高 650nits
|處理器
|高通 Snapdragon 888
|高通 Snapdragon 865
|記憶體
|8GB LPDDR5
|8GB LPDDR5
|儲存空間
|128GB、256GB UFS3.1
|256GB UFS3.1
|電池
|4,600mAh、55W 有線充電、50W 無線充電
|5,000mAh、33W 有線充電
|5G
|O
|O
|主鏡頭
1 億 800 萬畫素主鏡頭、光圈 f/1.85、OIS
1300 萬畫素超廣角鏡頭、光圈 f/2.4
500 萬畫素長焦微距鏡頭、光圈 f/2.4
1 億 800 萬畫素主鏡頭、光圈 f/1.69、OIS
1300 萬畫素超廣角鏡頭、光圈 f/2.4
500 萬畫素微距鏡頭、光圈 f/2.4
|前鏡頭
|2000 萬畫素 f/2.2
|2000 萬畫素 f/2.2
|尺寸
164.3 x 74.6 x 8.06mm
196 克
165.1 x 76.4 x 9.33mm
218 克
在續航力測試方面，小米 11 搭載 4,600mAh 電池，支援 55W 有線充電以及 50W 無線充電，我們利用 PCMark 工作 2.0 測試在螢幕亮度設定為 20%、螢幕更新率為 120Hz、連上 Wi-Fi 等條件下，電量從 100% 至 20% 為 8 小時 47 分，續航表現算是中庸水準，比小米 10T Pro 短上一截，在乎續航力的使用者可以考慮把螢幕更新率設定在 60Hz 就好，這樣可以延長一些使用時間。
小米 11 實拍
小米 11 採用三鏡頭配置，分別是：
．1 億 800 萬畫素主鏡頭、光圈 f/1.85、OIS
．1300 萬畫素超廣角鏡頭、光圈 f/2.4
．500 萬畫素長焦微距鏡頭、光圈 f/2.4
雖然配備了 1 億畫素主鏡頭，不過小米這次在發表會上倒沒有特別主打拍照這點，實際上拍起來的效果算是中庸 ，照片發色稍微偏冷，顏色不會太過濃郁，對焦速度還算快，微距模式也比上一代更好用一些。
在一些拍攝細節還是有進步空間，在一般模式下如果近拍景物，散景表現並不是那麼的好看，在使用人像模式時，如果景物比較複雜就可能會辨識出錯，像下圖主體是蘭花，不過在人像模式下，旁邊部分樹葉也被當作主體，拍起來就多了奇怪的瑕疵。
▲ 一般模式拍攝
▲ 人像模式拍攝
▲ 人像模式拍攝
透明玻璃杯對於小米 11 人像模式仍是困難的考驗，透明的杯子容易變成散景。
▲ 一般模式拍攝
▲ 人像模式拍攝
小米 11 的微距模式讓筆者還滿驚豔的，銳利度表現出色，顏色頗接近眼睛實際所見，散景也比一般模式近拍好看許多。
更多主鏡頭實拍：
▲ 搭配內建濾鏡
結論：效能取向的旗艦機種
外型設計（4/5）：四曲面機身搭配不到兩百克的輕量化設計，握起來手感很不錯，機身細節處像是主鏡頭的框體、螢幕、機身中框的圓弧倒角如果設計得更一致會更好。
硬體配置（4.5/5）：高通 S888 搭配 8GB RAM 以及 4,600mAh 電池，效能部分非常順暢、續航力表現中庸，提供 55W 快充，對於有短時間快速充電需求的人是個很加分的特點。
操作介面（4.5/5）：採用 MIUI 12，內建多種順手操作的小工具、介面設計也簡約好看，是很容易上手而且很好用的使用者介面。
拍照表現（4/5）：高畫素三鏡頭配置，焦段變化不算多，不過提供了多樣化的軟體功能提高拍攝彈性，也支援 8K 錄影功能以及豐富的錄影模式。
《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》
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