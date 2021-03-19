小米11開箱評測：最便宜的高通S888旗艦 依然是性價比最好的5G旗艦？

小米 11 國際版日前才發表，台灣小米這次手腳很快的，也將小米 11 引進台灣了，小米 11 主打 1 億畫素主鏡頭、各方面硬體功能也都堆到頂尖，加上延續一貫高性價比的表現，對於還在觀望 5G 旗艦機的消費者來說，這是款非常超值的旗艦。

小米 11 外觀設計

小米 11 共有三款顏色，分別是天際藍、午夜灰和雲朵白，三款手機皆採用 AG 玻璃工藝打造，玻璃為康寧大猩猩 Victus 材質，提供出色的抗刮、抗摔和耐磨效果。

機身造型還滿圓潤的，四個邊都是曲面設計，加上圓弧的主鏡頭外框、圓弧的螢幕造型和圓弧的邊框。不過對於有點龜毛的人如筆者來說，這些圓弧如果可以設計得再更細膩一點會更好，目前螢幕、主鏡頭邊框、機身中框的圓弧 R 角都不同，看起來就沒那麼俐落有一致性的感覺，如果可以更統一的話感覺會更好。

▲ 小米 11 推出天際藍、午夜灰以及雲朵白三色。

小米 11 螢幕用料還不錯，採用 6.81 吋 AMOLED 開孔螢幕，雖然是四曲面設計，不過螢幕四周加入了防誤觸功能，操作時不太會碰到邊緣導致誤觸的情況產生；因為四曲面搭配窄邊框設計，螢幕看起來有更放大的效果；螢幕解析度最高為 WQHD+ 解析度，搭配小米 Super Resolution 技術，可以把低解析度的影片升級到類似 WQHD+ 的觀賞效果。

顯色方面支援 DCI-P3 廣色域顯示，對比度更達 5,000,000：1，也有 HDR10+ 顯示支援，加上小米自家的陽光螢幕 3.0、閱讀模式 3.0 等功能，整體使用起來的瀏覽體驗是頗舒適的。加上亮度和小米 10T Pro 相比大幅提高到 1500nits，就算在戶外使用也能清楚瀏覽螢幕。

▲ 螢幕為 6.81 吋 120Hz WQHX+ AMOLED 四曲面螢幕。

螢幕更新率提供最高 120Hz 的更新率，並且有 AdaptiveSync 技術，會依照使用者開啟的 app 不同自動調整 30Hz、60Hz、90Hz 或 120Hz 螢幕更新率，讓手機提供流暢的畫面表現同時不會太噴電，觸控採樣率達到 480Hz，是目前智慧型手機中觸控採樣率屬一屬二高的。小米也提供購買後一年一次免費螢幕維修和兩年的保固，還滿佛心的售後服務。

其他機身細節：

▲ 頂端有紅外線感應器、揚聲器、麥克風。

▲ 底部為 SIM 卡槽、揚聲器、Type-C 連接埠。

▲ 雙 nano SIM 卡槽支援 5G 台灣全頻段。

▲ 機身右側有電源鍵和音量鍵。

▲ 前鏡頭為 2000 萬畫素 f/2.2 前鏡頭。

高通 Snapdragon 888 處理器

硬體配置上小米 11 直接用上了各種旗艦配置，包含高通 Snapdragon 888 旗艦級處理器、8GB LPDDR 5 記憶體和最高 256GB UFS3.1 儲存空間，透過安兔兔跑分測試分數表現滿好的，達到了 704,049 分，溫度控制也做得還不錯，從安兔兔溫度監控圖看來跑分前溫度為 32 度，跑分後上升到 39 度。Geekbench 5 和 3D Mark Wild Life 的成績也還滿好的，不論是效能或是圖形處理表現都很出色，實際操作的流暢度和玩遊戲時的反應速度也都很順。

▲ 左至右依序為安兔兔跑分、Geekbench 跑分、3D Mark 跑分測試結果。

以下提供小米 11 和小米 10T Pro 硬體規格供讀者參考。

型號 小米 11 小米 10T Pro 螢幕 6.81 吋 120Hz WQHD+ AMOLED 四曲面螢幕 對比 5,000,000：1 120Hz 螢幕更新率 480Hz 觸控採樣率 亮度最高 1500nits 6.67 吋 144Hz Full HD+ LCD 螢幕 對比 1500：1 144Hz 螢幕更新率 亮度最高 650nits 處理器 高通 Snapdragon 888 高通 Snapdragon 865 記憶體 8GB LPDDR5 8GB LPDDR5 儲存空間 128GB、256GB UFS3.1 256GB UFS3.1 電池 4,600mAh、55W 有線充電、50W 無線充電 5,000mAh、33W 有線充電 5G O O 主鏡頭 1 億 800 萬畫素主鏡頭、光圈 f/1.85、OIS 1300 萬畫素超廣角鏡頭、光圈 f/2.4 500 萬畫素長焦微距鏡頭、光圈 f/2.4 1 億 800 萬畫素主鏡頭、光圈 f/1.69、OIS 1300 萬畫素超廣角鏡頭、光圈 f/2.4 500 萬畫素微距鏡頭、光圈 f/2.4 前鏡頭 2000 萬畫素 f/2.2 2000 萬畫素 f/2.2 尺寸 164.3 x 74.6 x 8.06mm 196 克 165.1 x 76.4 x 9.33mm 218 克

在續航力測試方面，小米 11 搭載 4,600mAh 電池，支援 55W 有線充電以及 50W 無線充電，我們利用 PCMark 工作 2.0 測試在螢幕亮度設定為 20%、螢幕更新率為 120Hz、連上 Wi-Fi 等條件下，電量從 100% 至 20% 為 8 小時 47 分，續航表現算是中庸水準，比小米 10T Pro 短上一截，在乎續航力的使用者可以考慮把螢幕更新率設定在 60Hz 就好，這樣可以延長一些使用時間。

小米 11 實拍

小米 11 採用三鏡頭配置，分別是：

．1 億 800 萬畫素主鏡頭、光圈 f/1.85、OIS

．1300 萬畫素超廣角鏡頭、光圈 f/2.4

．500 萬畫素長焦微距鏡頭、光圈 f/2.4

雖然配備了 1 億畫素主鏡頭，不過小米這次在發表會上倒沒有特別主打拍照這點，實際上拍起來的效果算是中庸 ，照片發色稍微偏冷，顏色不會太過濃郁，對焦速度還算快，微距模式也比上一代更好用一些。

在一些拍攝細節還是有進步空間，在一般模式下如果近拍景物，散景表現並不是那麼的好看，在使用人像模式時，如果景物比較複雜就可能會辨識出錯，像下圖主體是蘭花，不過在人像模式下，旁邊部分樹葉也被當作主體，拍起來就多了奇怪的瑕疵。

▲ 一般模式拍攝

▲ 人像模式拍攝

▲ 人像模式拍攝

透明玻璃杯對於小米 11 人像模式仍是困難的考驗，透明的杯子容易變成散景。

▲ 一般模式拍攝

▲ 人像模式拍攝

小米 11 的微距模式讓筆者還滿驚豔的，銳利度表現出色，顏色頗接近眼睛實際所見，散景也比一般模式近拍好看許多。

更多主鏡頭實拍：

▲ 搭配內建濾鏡

結論：效能取向的旗艦機種

外型設計（4/5）：四曲面機身搭配不到兩百克的輕量化設計，握起來手感很不錯，機身細節處像是主鏡頭的框體、螢幕、機身中框的圓弧倒角如果設計得更一致會更好。

硬體配置（4.5/5）：高通 S888 搭配 8GB RAM 以及 4,600mAh 電池，效能部分非常順暢、續航力表現中庸，提供 55W 快充，對於有短時間快速充電需求的人是個很加分的特點。

操作介面（4.5/5）：採用 MIUI 12，內建多種順手操作的小工具、介面設計也簡約好看，是很容易上手而且很好用的使用者介面。

拍照表現（4/5）：高畫素三鏡頭配置，焦段變化不算多，不過提供了多樣化的軟體功能提高拍攝彈性，也支援 8K 錄影功能以及豐富的錄影模式。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》