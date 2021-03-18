小米5Ｇ旗艦機 小米11以21,999元強勢登台
小米台灣今宣布推出全新5G旗艦機「小米11」，首發搭載Qualcomm Snapdragon 888 5G行動平台，擁有電影級1 億800萬像素的AI三鏡頭專業相機，更配備WQHD+ 2K超高解析度6.81吋120Hz四曲面AMOLED螢幕、Harman Kandon音效立體雙揚聲器，支援55W有線及50W無線快充。共有天際藍、午夜灰、雲朵白3種顏色可選擇，提供8GB RAM + 256GB ROM，建議售價21,999元，購機即提供總價值超過4,000元的免登錄超長2年保固與1年內1次免費螢幕維修，各通路另有提供預購好禮，自3月18日晚間8點30分起搶先於小米商城mi.com獨家開放預購，於4月2日起全通路盛大開賣。
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