三星Galaxy A52 5G連網版本登台 售價新台幣13990元起

稍早宣布推出全新Galaxy A52、Galaxy A72，以加入5G連網功能的Galaxy A52 5G連網版本後，三星很快也在今日 (3/18)宣布引進Galaxy A52 5G連網版本。

而考量目前台灣已經開始進入5G連網應用發展階段，因此此次僅先引進Galaxy A52 5G連網版本，並未同步引進僅支援4G LTE連網設計的Galaxy A52與Galaxy A72。

不過，三星表示接下來依然會在台灣推出4G LTE連網手機，但主要會以Galaxy M系列機種為重。

▲Galaxy A52 5G連網版本

硬體規格方面，Galaxy A52 5G連網版本同樣搭載Qualcomm Snapdragon 750G處理器，配置6GB或8GB記憶體，以及128GB或256GB儲存容量，螢幕則採用6.5吋Infinity-O Super AMOLED螢幕，並且對應120Hz畫面更新率，支援螢幕下指紋辨識與IP67規格防水防塵設計，而電池容量則是4500mAh，支援25W有線快充。

▲採用Infinity-O Display設計的Super AMOLED螢幕，支援120Hz畫面更新率

▲螢幕採平面規格設計

▲維持搭載3.5mm耳機孔與雙擴音喇叭設計

連網部分則對應支援6GHz以下頻段的5G網路服務，相容台灣電信業者服務使用頻段，並且能以三選二形式SIM卡插槽放置兩張SIM卡，或是SIM與micro SD記憶卡組合。

相機方面，Galaxy A52 5G連網版本的主相機也採矩形排列形式配置，並且採用具備光學防震設計的6400萬畫素廣角鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭，以及500萬畫素微距鏡頭組合，以及採用500萬畫素景深鏡頭，視訊鏡頭則均採用3200萬畫素規格。

拍攝功能部分，則是加入與旗艦手機相同的人工智慧場景辨識、夜景模式、4組畫素合併拍攝功能，另外也與Snapchat合作，在相機Fun模式加入獨家合作濾鏡。

▲背面搭載主相機導入高階旗艦手機配置規格

▲主相機採用具備光學防震設計的6400萬畫素廣角鏡頭、800萬畫素超廣角鏡頭，以及500萬畫素微距鏡頭組合，以及採用500萬畫素景深鏡頭

▲對應不少旗艦手機拍攝功能

▲支援濾鏡效果

作業系統則是採用基於Android 11的OneUI 3.0操作介面，並且加入支援SmartThings物聯網配件，因此也能對應近期推出的SmartTag定位配件，同時也支援新款Galaxy Buds Pro，以及藍牙音訊分享功能，讓使用者能同時連接兩組藍牙耳機一起聆聽音樂。

機身顏色則延續Galaxy S21系列配色設計，分別推出潮黑豆豆、絢紫豆豆、沁白豆豆與晶藍豆豆四款配色，6GB記憶體+128GB儲存容量版本建議售價為新台幣13990元，預計從即日起透過三星商城、三星智慧館、中華電信與全台經銷通路陸續開放銷售，8GB記憶體+256GB儲存容量版本建議售價則是新台幣15990元，將透過三星商城、三星智慧館、各大電信通路與經銷通路開放銷售。

▲Galaxy A52 5G連網版本

而在配件部分，三星也同步推出翻蓋式保護殼、背蓋式保護殼，以及搭載腳架設計的透明背蓋保護殼配件。

▲Galaxy A52 5G連網版本

▲可讓螢幕顯示時間等資訊的翻蓋式保護殼

▲保護殼背面設計

▲與手機同樣配色的保護殼

▲搭載腳架設計的透明背蓋

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》